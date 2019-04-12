“一带一路”对解决全球发展问题至关重要

发展问题已成为全球性问题。所有国家，不论其国情和所处发展阶段，都需要发展。而要实现发展，必须统筹考虑各国各自比较优势、生产能力、科技创新能力、生产性投资能力和政治体制等因素，从而选择适合自身的发展道路。

当前，世界上绝大部分国家和地区都面临着发展不足的问题，且这一状况在短期内不会明显改观。这导致了一系列全球性问题，如政治和社会冲突日益加剧，移民问题不断升温。此外，跨国金融机构的过度扩张也深刻影响着各国实体经济的发展。总体而言，缺少发展机遇和缺乏长远发展视野是导致发展问题的主要原因。可以说，人类所面临的移民潮、贸易战、金融动荡等挑战都是无法有效应对发展问题所带来的。

21世纪的科技进步解决了人类一些最紧迫的问题，但也加剧了社会不平等。科技进步使生产更加高效、产能大幅提高，但生产增加并未与实际需求相匹配。目前，世界上1%最富有人口拥有的财富超过了剩余99%人口的财富，全球三分之二人口的生活处境不容乐观。与此同时，全球80%的国际贸易发生在发达国家之间。生产力的提高带来利润的大幅增加，但这些利润并未用于生产性投资，而是变为投机资本，在一些新兴国家不断流入流出，引发了这些国家严重的金融波动。

只有克服上述矛盾，才能解决全球发展问题，落后地区的民众才能更好融入到全球消费和投资市场。各国采取什么样的发展道路是由各国结合自己国情去决定的，大国和国际组织也有责任有效引导资源和资本流向。只有这样，才能实现全球发展目标，更好维护国际秩序稳定。毫无疑问，在全球化的时代，国家间相互依赖如此之深，没有任何一个国家能够独善其身。

促进发展的全球合作不能局限于人道主义援助。阿根廷总统阿图罗·弗朗迪西就曾质疑美国总统肯尼迪提出的针对拉美的“争取进步联盟”计划，认为该计划缺乏对基础设施领域的投资。弗朗迪西很有战略眼光，要求援助计划应包括修建水坝、道路和机场，而不是仅仅提供人道主义援助，如援建医疗站和提供社区设施等。

时至今日，“援助式”的发展模式已经过时，中国提出“一带一路”倡议正当其时。该倡议包括了对基础设施、电信、能源等领域的重大投资，并同“一带一路”沿线国家合作，共建提升产能的重要项目。我们应高度重视“一带一路”倡议，因为其宗旨正是要解决全球性的发展问题。参与“一带一路”建设，无疑能更好地解决各类发展问题，使全球人民生活条件得到改善，使各国政治和社会实现持续稳定进步。

（作者为阿根廷执政党、共和国方案党主席）

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