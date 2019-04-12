“一带一路”推动中国与葡语国家合作进一步发展

中国社科院拉美所巴西研究中心执行主任周志伟在接受人民网专访

人民网北京4月12日电（鲁扬 马健 实习生叶容瑞）第二届“一带一路”国际合作高峰论坛将于4月底在北京举行。中国社科院拉美所巴西研究中心执行主任周志伟在接受人民网专访时表示，“一带一路”为中国和葡语国家提供了合作共赢，深化了解的机会和路径，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛将推动双方合作进一步发展。

“一带一路”合作多国花开 促进民心相通

周志伟表示，在政策沟通层面，中国与葡语国家政府之间密切沟通的节奏得以延续和加强，战略伙伴关系进一步深化；在贸易领域，中国成为几乎所有葡语国家最重要的合作伙伴之一。全球经济低迷的大环境下，让各国搭上中国发展的高速列车，享受中国经济带来的红利；资金方面，中国与各国之间的融资渠道更加多样化。巴西，安哥拉等葡语国家已经成为中国企业走出去的重要市场。2010-2017年间，中国向亚洲及非洲葡语国家提供了超过400个无息贷款项目。在全球资金流动性减弱的背景下，为其经济社会稳定发展提供了资金援助。

他说，双方在基础设施建设方面的合作成果有目共睹，包括巴西美丽山特高压输电工程、东帝汶总统府大楼工程、佛得角泡衣劳水坝工程、莫桑比克国家体育场援建工程等。中国与各国在基建联通方面形成了多国开花的新局面。

周志伟强调，“一带一路”为中国与葡语国家之间的民心相通提供了更多机遇。通过一系列学术文化交流，公共外交活动及援建工程，增进了人民之间的相互了解与社会认知。而基于相似的文化历史传统，澳门在其中发挥了重要的纽带作用，通过人才市场互通等方式，为双方深入各领域合作提供强大的推动力。

葡语国家进一步融入“一带一路”

周志伟认为，“一带一路”国际合作高峰论坛将为中国和葡语国家的强化合作提供更好的机会和平台。自从2017年举办第一次高峰论坛以来，双方在诸多领域取得了显著成果，合作进程明显加快。

据介绍，两届论坛期间，中国与葡语国家签订了多个谅解备忘录，政策沟通及高层协调增强。作为政府与民间层面的重要纽带，越来越多的葡语国家学者及学术团体来华交流，展现出对“一带一路”的浓厚兴趣。通过一系列文化交流活动，民间对于“一带一路”的了解与认知得到进一步强化。这些成果推进了葡语国家主动融入一带一路进程。

周志伟认为，中国与葡语国家之间合作取得的成功具有借鉴及推广意义，为未来与其他国家地区的合作提供了样本。

拓展合作领域 加强第三方合作

对于未来一段时期中国与葡语国家的关系，周志伟认为，在贸易和投资方面开发新领域应该成为当下的着力点。中国与葡语国家之间的货物贸易增长迅速，服务贸易发展相对滞后，而葡萄牙和巴西在服务贸易方面均具备优势领域，这有望成为未来中国与葡语国家贸易层面合作的新增长点。

除了中国和葡语国家的双边合作，周志伟认为可以进一步探讨通过中国与葡语国家的交往加强与其他国家第三方合作的可能性，这有利于实现多赢局面，是一种更有效率的合作模式。

(责编：田婉晴(实习生)、贾文婷)