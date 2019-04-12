“中国经济继续成为世界增长主要引擎之一”

人民网华盛顿4月11日电（记者吴乐珺）中国的增长动力还足吗？经济前景如何？——正在华盛顿举行的国际货币基金组织（IMF）和世界银行集团春季年会，经济学家和相关人士云集，上述问题成为与会者的关注焦点之一。

9日IMF发布的最新一期《世界经济展望报告》中，将中国2019年的经济增速预期上调至6.3%，比1月的预期上调0.1个百分点。“中国是主要经济体中唯一一个被上调经济增速预期的国家。”IMF副总裁张涛对记者表示。他分析称，理解6.3%的增速至少应包括两方面：第一，6.3%的水平是IMF对2019年世界前五大经济体中增速预测中最高的，即中国继续领跑全球五大经济体；第二，如果中国2019年能够顺利实现6.3%的经济增速，从增量上来讲，中国经济将创造历史新高，因为基数越来越大，增量基本相当于增加一个荷兰或土耳其的经济总量。“因此我们认为，中国经济将继续成为世界增长的主要引擎之一”，张涛称。

“领跑”、“引擎”，多年来中国经济以实在的成绩和亮眼的数据，不断为世界经济注入正能量。本次年会期间，IMF多次用“微妙时刻”来形容当下的全球经济形势，而中国一如既往地带来利好因素。

全球经济的“微妙时刻”在于，IMF再次调降了对2019年世界经济增长的预期至3.3%，并预测全球大约有70%的经济体的经济增速在2019年均比2018年低。另一方面，导致2019年增速下调的因素目前已出现一些朝着积极方向转变的迹象。而在众多积极因素中，IMF认为，中国政府适时采取了积极的财政政策和稳健的货币政策，展现了娴熟的宏观经济调控能力，使中国经济增长保持稳健和韧性。

IMF总裁拉加德在11日的记者发布会上表示，“正如我们所观察到的那样，经过多年的经济高速增长，预期都会有轻微放缓，当然还有向高质量增长的转变”。 她还称，中国政府最近推出的经济政策，目前来看是受欢迎的，既能控制信贷流动，也防止了投资过度。IMF研究部副主任吉安·马里亚·米莱西—费雷蒂对记者称，中国政府拥有充足的政策工具稳定经济增长。他认为，与增长较慢的发达经济体和新兴市场经济体相比，虽然中国经济增长将逐步放缓，但仍将实现强劲增长，并向可持续水平迈进。但他也建议，相关政策应继续聚焦于去杠杆化和经济再平衡，从基于信贷推动的投资增长模式转向更可持续、由私人消费主导的增长模式，以确保中国经济中期内增长更加稳定和更有韧性。

除了中国经济为市场带来的信心，中国的减贫成就也在本次年会期间受到好评。“众所周知，中国在减少极端贫困方面取得了巨大成功”，新任世界银行行长大卫·马尔帕斯11日在其第一次公开记者发布会上称。他表示，近几十年来，中国让多达8.5亿人不再处于极度贫困之中，这是一项成就，中国的经验和见解可以与世界其他国家分享。大卫·马尔帕斯称，世界银行期待与中国建立建设性的关系，“我们在减少贫困和实现共同繁荣方面有共识，这是世界银行的关键目标，也是世界各国应该努力的方向”。

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