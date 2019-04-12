土耳其执政党内外承压

土耳其地方选举日前公布初步计票结果，总统埃尔多安所在的执政党正义与发展党（简称“正发党”）在地方选举中“惨胜”，与最大反对党共和人民党（简称“共人党”）对土耳其最大城市伊斯坦布尔的争夺战仍在持续。与此同时，土耳其与美国和俄罗斯在购买F-35战机部件以及S-400防空导弹系统等问题上依然龃龉不断。土执政党正发党可谓内外承压。

正发党遭遇执政17年来最大政治失利

3月31日，土耳其地方选举如期举行，初步计票结果显示，在全国81个市的市长选举中，正发党赢得40个，共人党赢得20个，但是正发党首次失去对首都安卡拉的控制。

3月31日晚间，土耳其总统埃尔多安发表电视讲话称，正发党以绝对领先优势再次成为土耳其的第一大政党，尤其是在土耳其东部地区取得了重要突破。他表示，接下来的四年半时间里，土耳其将不会举行其他的选举活动，土耳其将进入连续的建设时期，土耳其政府将聚焦经济、政治尤其是国防工业发展，集中精力向前看。

虽然从获胜的城市数量上来看，正发党仍然是土耳其第一大政党，但是面临丢失多个重要城市的窘境。根据初步结果，正发党失去了对首都安卡拉、工业重镇伊兹密尔、旅游胜地安塔利亚等多个大城市的控制权，对伊斯坦布尔的争夺战也还在进行中。此间分析认为，丢失首都安卡拉给以土耳其总统埃尔多安为首的正发党带来重大打击，是该党执政17年来的最大政治失利。

但是，以埃尔多安为首的现政府地位依然稳固。由于此次地方选举未影响到中央政府层面的权力格局，国家大权还牢牢掌握在埃尔多安和正发党手中。经过总统制改革后，埃尔多安拥有更多实权，掌握了对政府部门重要职务的任免权，反对党目前难以撼动其地位。

土美关系再起波澜

就在土耳其举国上下还沉浸在选举的激动情绪中时，美国国防部4月1日宣布，暂停向土耳其交付F-35型战斗机部件，除非土方放弃从俄罗斯购买S-400型防空导弹系统。美国副总统彭斯警告称，土耳其必须做出选择，是想要继续留在“有史以来最成功的”战略联盟里，还是想要迈出危害这个联盟的一步？土耳其副总统奥克塔伊则针锋相对地表示，美国也必须做出选择，想要和土耳其保持同盟关系还是要与危害北约的恐怖分子做朋友？

土耳其政治经济与社会研究基金会主席、总统府媒体委员会主席杜兰近日刊文称，美国在土选举之后立即宣布暂停对土交付F-35战机的目的，是制造两国紧张局势，干扰土耳其政局。美国政府因土耳其总统埃尔多安在委内瑞拉和戈兰高地问题上发表了批评言论而恼羞成怒，于是在S-400问题上对土耳其继续施压。

4月4日，在美国首都华盛顿举行的北大西洋公约组织创建70周年系列活动中，土耳其外长查武什奥卢与美国国务卿蓬佩奥会晤，蓬佩奥表示与土耳其政府就采购S-400防空导弹系统的协商仍在继续，但美国的态度没有改变。蓬佩奥强调，“我相信我们能找到面向未来的道路。”与此相对的，土耳其外长查武什奥卢则表示，“对S-400防空导弹系统的采购过程已经完成，我们不会撤销（这一决定）。美国不久前提议出售‘爱国者’导弹，但是不承诺会达成采购协议。”

2017年12月，土耳其就采购S-400防空导弹系统与俄罗斯签订协议，这成了安卡拉和华盛顿外交摩擦的导火索。美国希望土耳其放弃购买S-400防空导弹系统，只使用美国“爱国者”防空系统。土耳其在该问题上采取了强硬立场，表示即便采购美国的“爱国者”，也不会放弃俄罗斯的S-400，并指出两者并不相干。

有分析认为，土耳其地处欧亚交汇处，地缘战略意义重大，美国不会轻易放弃这个盟友，更不愿意看到其倒向俄罗斯。土耳其是中东地区的重要力量，美国的中东政策也需要这个地区盟友来推行。土美之间的外交矛盾暂不至于使两国关系破裂，但对于土耳其自身经济、社会或将造成外溢效应，使土耳其政治和经济局面呈现更大的不确定性。（冯源）

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