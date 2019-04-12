移民问题分歧大 白宫两大“智囊”思路冲突

美国国土安全部“大换血”，加剧外界对总统唐纳德·特朗普移民立场和政策的担忧。美国媒体报道，特朗普应对移民问题背后，就白宫两大“智囊”思路之间冲突，白宫、国会和政府部门都感受到混乱。

移民政策对特朗普而言意义重大。媒体分析，他希望凭借移民政策为2020年总统选举“加码”，争取连任。不过，在白宫内部，对这一问题的看法并不一致。

美联社报道，白宫高级顾问斯蒂芬·米勒立场强硬，认为应当以前所未有的强硬姿态应对试图跨越美国南部边境的非法移民；特朗普的女婿、白宫高级顾问贾里德·库什纳则力推以协议和法律，与国会和民间团体寻求“共识”。

米勒主张强硬，如特朗普上任初期针对多个中东国家发布旅行禁令。按照美联社的说法，在米勒看来，不论移民还是非法移民，都对美国国家安全和就业构成威胁，特朗普应发出彻底改变的“最强音”；库什纳长期从事房地产生意，认为移民问题虽然棘手，可以经由充分协商予以解决。

只是，白宫强硬，国会不买账。民主党掌控的国会众议院5日提起民事诉讼，寻求法院裁决阻止特朗普以“国家紧急状态”绕过国会筹拨资金，用于在美国与墨西哥的边境地带建造隔离墙。

美国国土安全部3名官员说，特朗普两周前威胁关闭与墨西哥的边境，库什纳和国土安全部官员力劝特朗普“后退一步”。按照那3名官员的说法，换做米勒，他可能让特朗普“再进一步”。

国土安全部前新闻秘书戴维·拉潘说，缺乏清晰战略定位，加之国土安全部近期人事调整，只会增加难度和混乱。“我们该听谁的？”

米勒和库什纳一同追随特朗普竞选并进入白宫，是为数不多依然在任的“老人”。虽然两人立场显现不同，白宫官员对外坚称，他们之间没有个人恩怨。

一些白宫高级官员甚至声称，米勒和库什纳所主张的政策能够“互补”：米勒着重南部边境当前危机，库什纳着眼长期方案。白宫发言人霍根·吉德利说，移民政策由总统拍板，旨在化解边境危机、防止非法移民入境并保护美国民众。总统团队执行这一任务，并无差别。

媒体记者10日问及是否考虑由米勒接任国土安全部长，特朗普回答，米勒人不错，不过，国土安全部只有一人负责，“那就是我”。（陈立希）

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