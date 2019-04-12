日本奥运担当大臣“说错话”辞职 安倍承认用人不当

日本首相安倍晋三10日接受奥运担当大臣樱田义孝的辞呈。樱田任内多次发表问题言论，前奥运担当大臣铃木俊一将接替他的职位。

樱田10日晚参加自民党众议员高桥比奈子主办的聚会，致辞时提及2011年3月11日日本东部发生的大地震，说道：“希望（受灾县）带着服务（奥运游客）的心配合灾后复兴。而比复兴更重要的是高桥女士。”

聚会结束后，樱田一度向记者否认说过那句话，随后前往首相官邸，向安倍递交辞呈。他向灾民致歉，撤回不当发言，说“只是撤回不够，我感到自己的责任，递交辞呈”。

前复兴大臣今村雅弘2017年4月因类似错误辞职，他当时“庆幸”灾难发生在日本东北地区，获称“撒盐大臣”。

这不是樱田第一次说错话：2月12日，日本游泳运动员池江璃花子确诊白血病，樱田告诉记者“真失望”；次日他告诉众议院议员，听说过奥林匹克宪章，但没读过；4月9日，他3次读错宫城县受灾地石卷市……

最大在野党立宪民主党党首枝野幸男说樱田的言论“让人难以置信”，认定樱田多次犯错、安倍却包庇至今，需要追究首相用人责任。

樱田是安倍2012年再次上台以来，辞职的第8名阁僚。安倍10日承认用人不当，向灾民致歉。日本广播协会(NHK)报道，安倍打算任命前奥运担当大臣、众议员铃木俊一接替樱田。

共同社解读，继前国土交通副大臣冢田一郎失言辞职，安倍内阁短时间内再曝负面新闻，可能影响自由民主党地方选举和参议院选举的选情。（刘秀玲）

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