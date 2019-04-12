南共体呼吁向遭“伊代”袭击灾区提供人道援助

南部非洲发展共同体（南共体）主席、纳米比亚总统根哥布11日呼吁国际社会向受到强热带气旋“伊代”袭击的南部非洲地区提供人道主义援助。
根哥布在纳米比亚首都温得和克表示，他代表南共体国家元首和政府首脑对国际社会作此呼吁，希望可以继续协助马拉维、莫桑比克和津巴布韦受灾地区的重建。他说，“伊代”对受灾国经济和社会基础设施造成了巨大破坏，整个地区需要开展协作，增强应对气候变化和其他灾害的能力。
根哥布说，超过80万公顷的农田被摧毁，进一步加剧了受灾国家之前受干旱影响的粮食安全形势。强热带气旋“伊代”还破坏了道路等基础设施，阻碍了向受灾地区提供援助。
他表示，受“伊代”影响，约300万人急需人道主义援助，包括食物、住所、衣物、饮用水、卫生设施和医疗支持等。受影响的南共体成员国认为，其内部资源不足以全面解决这一问题。
今年3月14日，强热带气旋“伊代”在莫桑比克贝拉登陆，对莫桑比克及其邻国津巴布韦和马拉维造成严重影响，造成重大人员伤亡和财产损失。（吴长伟）
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