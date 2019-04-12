张遥近照

从留学生时代起，20多年来我和太太一直是人民日报海外版的忠实读者。孩子们虽然生在国外、长在国外，但我们一直坚持在家里教她们中文。

人民日报海外版《学中文》版一直是她们学习中文的参考资料之一。

张遥的姐姐张悠也是通过《学中文》版学习中文作文的写作。她7岁时写的一篇短文《我的妹妹》被《学中文》版采用，12年过去了，这份报纸依然被放在镜框里，挂在我们家里最醒目的地方。

《学中文》版帮助我们记录了姐妹俩可爱的童年，也成为我们家庭最美好的记忆。

——张遥父亲

我从小生活在日本。直到小学5年级的一天，爸爸妈妈对我和姐姐说：“我们去加拿大的签证办好了，今年夏天就带你们去那里上学吧。”

姐姐很高兴，但我担心自己的英语不好，而且不想跟好朋友们分开，所以非常不愿意去。虽然反抗到最后，但还是跟家人一起搬到了渥太华。

开学第一天，我见到了新的老师和同学，果然他们说的英语我都听不太明白。班主任知道这个情况后，就为我找来了一个中国来的女孩——馨，让她在学校帮助我。老师介绍我是从日本来的，所以馨以为我是日本人，听不懂中文。

馨比我早半年来加拿大，英语也不是太好，大部分时间都和会说中文的同学玩。课间，我跟馨和她的朋友们一起活动。他们想带我做一个游戏，但用英文总也说不清楚。过了一会儿我听到馨用中文抱怨说：“ 我不喜欢跟遥一起玩儿。遥语言不好，我们说话她都不明白。”听见她这么说，我好伤心，但还是努力试着用半生不熟的日本式中文和他们说话。从这以后，我每个周末都去中文学校学中文，回家努力练习。慢慢地，我们能用中文交流了。我和馨一块儿学习、玩耍、吃饭，还参加了她的生日聚会，我们成了好朋友。老师说我的中文比英文进步快，妈妈也开玩笑地说我来加拿大学好了中文。

一个学期后，我的英文也渐渐地好了起来，开始跟馨用英语交流，而且还交了一些本地朋友。

后来，我遇到一个同学，她很喜欢看日本动漫，能听懂不少日语，我们偶尔还可以用日语聊天。一晃3年过去了，现在我在学校用英语和法语，周末去学中文，回到家里说中文还说日语。会4种语言让我的生活丰富多彩，我越来越开心了。

语言像桥一样，可以促进人和人之间的沟通。正是凭借中文，帮助我在加拿大交到了第一个朋友。

我还要好好地学习，掌握更多种语言。（张 遥）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)