中医搭建人文交流之桥

日前，来自加拿大针灸中医学院的学习团到厦门大学进行交流学习。图为学员在结业仪式上留影。（加拿大针灸中医学院供图）

近日，加拿大圣玛丽大学孔子学院组织的师生访华团到北京、厦门进行交流学习，在此过程中，学员们不仅学到了针灸知识，也对中国的文化有了更深入的了解。

寻根之旅

据师生访华团团长、加拿大针灸中医学院院长李彤介绍，该师生访华团由15名学生与1名带队老师组成。 “筹办师生访华团花费了4年时间，其间十分不易，今年终于能圆了大家的梦——到中国进行交流学习。我们先去了北京中医药研究院参观中医馆等地方。”作为世界针灸学会联合会执行委员会的委员，李彤此次在北京带着学生在世界针灸学会联合会进行座谈。“在座谈中，学生们看到一本关于针灸中医发展30年历程的书，既惊讶也激动。加拿大针灸中医学院曾代表加拿大参与过一些针灸中医会议，这些历史让学生有非常不一样的感受，我希望学生们到中国交流学习是‘寻根’之旅。”李彤说。

除了在北京交流学习，通过厦门大学医学院的牵线搭桥，师生访华团还赴厦门中医院交流学习，一系列相关的专题讲座让学员们感到收获颇丰，这次交流超出了他们的期待。

推广中医

加拿大针灸中医学院不仅吸引了加拿大学生，也吸引了来自美国等地的学生。“不少毕业生进入中医行业，为当地人民的健康做了很多贡献。学校也会组织专门的活动，为当地民众免费诊治，这既能造福民众，也加速了中医在加拿大的推广。”李彤说。

据李彤介绍，针灸中医学院学生年龄跨度很大。以此次到中国交流的师生访华团为例，既有高中毕业就学习中医的同学，也有五六十岁这样的“高龄学生”——60岁的琳达和54岁的查伦。

“琳达和查伦对针灸充满热爱，因在生病时对西药过敏，转而寻求中医治疗。在中医治疗见效后，两位决定改变职业，专心学习针灸，用自己的医学知识回馈社会，以治疗更多人。”李彤说。

文化之旅

“此次中国之行，除了对中医有了更深入的了解，我们对中国文化也有了更深的体验和了解。”这是针灸中医学院师生访华团成员的共同心声。

李彤说：“我和学员们一起爬长城，到故宫博物院参观。学员们感受最深的是，学习中医要先学习中国的历史。我们把体验中国文化作为此次中国之行的‘第一课’，也是同样的考虑。”

30岁的学员卡利萨说：“我在厦门看到了不一样的风土人情和风俗文化，鼓浪屿的景色真的很美。我从厦门买了不少特产带回加拿大，准备送给我的家人和朋友。”

“中医药在国际上的地位不断提高，越来越多的人开始了解中医药。同时，中医药也成为中国与各国开展人文交流、促进东西方文明互鉴的桥梁之一。”在李彤看来，加拿大针灸中医学院近年来的发展正得益于中医药快速发展的大背景。

正如李彤所言，此次交流学习得以顺利进行，孔子学院发挥了重要作用，加拿大针灸中医学院也希望能予以回馈。“我们学院医生李晨的《放松点穴按摩》可以通过网络进行远程教学，如果有哪所孔子学院需要这门课程，我们愿意开放课程，以让更多人了解针灸和点穴。如果能够将针灸发扬光大，也有助于造福当地民众。”李彤说。（黄蓓蕾）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)