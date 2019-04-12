大卫：做文化交流使者

大卫在写毛笔字。

罗维卫——来自俄罗斯的留学生，人们都亲切地称他大卫，现为清华大学人文学院研究生。2011年，大卫怀揣对汉语的热爱来到中国，2014年获得“汉语桥”全球外国人汉语大会比赛总冠军…… 在与汉语相遇相知的旅程里，很多事情源于美丽的偶然，但就是这样意外的遇见，让他和汉语产生了割舍不掉的情缘。

自小与中文结缘

谈到和汉语的缘起，大卫说他最先接触的是汉字。“那时说到中国，我首先想到的就是汉字和筷子，因为这是不同于其他国家的符号。外国人吃饭都用勺子、叉子，中国人用筷子，第一次见到时觉得很不可思议。”

大卫对汉字充满好奇和兴趣，当时就萌生学中文的想法。真正开始学汉语是大卫读高中时，出于兴趣，他买了汉语课本自学，但并未给自己设立目标，也未想过到中国学习。坚持学习中文一段时间后，大卫便被汉字的魅力所吸引，想要深入了解汉字背后的文化，想到中国留学。

在学中文的过程中，大卫遇到不少趣事。他告诉笔者，因为一直跟着视频模仿语音语调来练习中文口语，初到中国时，才发现自己的“标准”普通话常让别人摸不着头脑。

有一次，大卫去医院挂号，病历单上需要填写“姓”和“名”，想着自己是俄罗斯人，而“罗”刚好可以作为姓氏，于是就写了繁体字版的“羅衛”。因护士无意写成了罗维卫，大卫的中文名字就在这样的巧合下诞生了。对于这个偶然得来的名字，大卫很是满意。“一方面，这三个字的结构很漂亮。另一方面，寓意也很不错。‘罗’是‘俄罗斯’中的一个字，‘维’有‘维护’之意，‘卫’是‘保卫’的意思，所以我就保留了这个名字。”大卫说。

希望成为一名汉学家

每个学习汉语的人，都不免遇到各种挑战，大卫也一样。对大卫来说，学习汉语的瓶颈期是在已经可以用汉语交流的情况下，却有一种无法继续进步的感觉，总觉得差了一点，可又找不到原因。后来，他想明白了问题所在。“我不能以学汉语为目的，而是要将汉语用于实践。”

他向笔者分享了自己的学习心得：学习语言不仅要主动积极，而且要精益求精。大卫经常会将1篇3分钟的课文反复听80次，甚至100次。他说：“学语言就是要下笨功夫，认真研究每个句子，重复练习，然后变成自己的东西。”他认为语言的魅力在于语音和语调。地域不同，口音不同，如果交流时语音语调相似，会拉近彼此之间的距离。

“汉语是一门很丰富很有魅力的语言，使用汉语的人越来越多，它将成为世界上非常热门的语言。”大卫说。

对于梦想的坚持，让大卫一步一步进入汉语世界。小时候，大卫出于兴趣学习汉字，他做到了。高中毕业，大卫希望到中国继续学习汉语，他做到了。大学时，大卫被中国文化吸引，想要研究中国文化，他也做到了。大卫的很多想法都在逐步实现，这源于他对梦想始终如一的坚持。“我的梦想从未变过——希望成为一名汉学家。”大卫说。

汉语带来的归属感

今年2月，大卫参加了《中国诗词大会》这档节目，事实上，这不是大卫第一次参加该节目。2016年，他就登上过该节目的舞台。“第一次参加时，我刚开始接触中国古诗词。这一次参加，已经有了很多积累。我感觉中国古诗词已内化在我心里，需要的时候就会冒出来。”大卫说。

大卫还参加了很多相关节目，他在《世界青年说》的舞台上与其他外国选手用汉语辩论，在《这！就是铁甲》中担任主持人……虽然角色不停变换，但都是以汉语为媒介。

在大卫看来，参加这些节目，不仅可以提升自己的汉语水平，也可以锻炼自己的综合能力。“以我做《这！就是铁甲》主持人为例。首先，我要让自己充满自信。其次，我要注意听别人在说什么，然后快速接话。最后，要学习别的主持人如何用词，然后吸收这些知识转变成自己的东西。”大卫说。

独自一人身处异国，汉语给大卫带来了很大的归属感。大卫有写日记的习惯，有时候他会不自觉地用汉语书写。

汉语为媒沟通中外

“了解不同国家的文化和现状，对中外沟通非常重要。”大卫希望用汉语来搭建中外沟通的桥梁。他提到很多外国朋友在说到中国时，首先会想到的是神奇古老的中国。“时代在变迁，中国在不断发展，外国对中国的理解不应该仅仅停留在过去的阶段，所以我想从发展的角度传递给世界一个全新的中国。”大卫说。

大卫近来参与了《歌手》节目中的一些工作。“作为俄罗斯女歌手波琳娜的合伙人，虽然我不懂音乐，但是我可以把自己了解到的问题和她分享，比如中国的电视审美、流行音乐审美、中国的礼仪等。之前留存于人们印象中的一些‘标签’会让人们倾向用单一的角度看待不同的国家和文化，我希望自己能成为一个衔接点，让人们看待这些问题的角度更多元，更与时俱进。”大卫说。（高 佳）

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