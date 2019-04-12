博洛尼亚书展上的中国童书

观众在中少总社展位观看优秀童书插画展（林光耀 摄）

在意大利博洛尼亚市会展中心，“版权输出”，是中国展区的一大热词。

“这次书展期间，我们已经有超过80场与海外出版商的约见，加上非预约的洽谈，预计会超过100场，其中大部分是洽谈版权输出事宜。中国原创儿童文学、原创绘本和《习近平讲故事（少儿版）》等主题图书特别受关注。”中国少年儿童新闻出版总社国际部主任沈利娜接受采访时表示，中少总社2018年版权输出共455种，且数量呈稳定上升态势。

作为全球最具影响力和权威性的儿童书展，第56届博洛尼亚国际儿童书展今年4月1日至4日在意大利博洛尼亚举行。它吸引了80多个国家的1442家参展商参展，童书界的最重要奖项国际安徒生奖也在书展期间颁发。

在中国联合展台活动区，绘本《洛神赋》的版权输出签约仪式正在进行。签约双方分别是中信出版集团和德国独立出版集团Minedition。绘本《洛神赋》笔触细腻、线条柔和、色彩饱满，2018年9月出版后在国内收获好评，也因此被Minedition相中，签约购买海外发行版权。预计至少以英法德三语出版发行，辐射欧洲与北美市场。

从版权引进大户到版权输出“局内人”，中信出版集团少儿事业部总经理胡大为感慨良多。作为一名“后来者”，中信出版2015年起才布局童书，因为热门国外版权已被国内同行购买，不得不“另起炉灶”、发力原创，以求“弯道超车”、后来居上。“原先我们的引进比例是70%，而现在我们打算把原创比例提升到70%，而版权输出则是优质原创比例提升的必然后果。”胡大为说。

小说《泥土里的想念》则带来了另一种模式——将版权输出的计划前置到策划端，出版不到半年便已成功将版权输出到“一带一路”沿线8个国家。

“我们在选题策划之初就充分考虑了国际市场的需求，选题规划上注重融入国际化元素。同时，在图书定稿后、成书前我们就开始与国外出版社联系，商讨版权输出事宜。”新蕾出版社版权经理李琳在接受采访时说道。

随着版权的不断输出，中国儿童文学作家的创作能力逐渐受到国际童书出版界的认可，也催生了童书“走出去”的新方式。儿童文学作家薛涛正在创作的绘本故事《脚印》就是一个例子。该书由加拿大著名出版人、国际安徒生奖评委会原主席帕奇·亚当娜担任策划，并在她的建议下选择了“留守儿童”这一独具中国特色的话题进行创作，由安徽少儿出版社协调组稿事宜，并邀请著名英籍华人画家郁蓉绘制插画，在创新表达方式的同时，也创新了中国童书“走出去”的国际合作模式。在《脚印》的创作过程中，中英加三国作家、画家、策划人共同对文字与图画进行打磨，使其成稿时就能满足国际出版的需求。作品创作过程的国际化程度高了，中文与外文版本的出版协作也变得顺畅。这种外方直接参与策划与创作的新合作模式为未来的跨国出版合作提供了一个有益的范例。

“中外童书出版未来是走向深度合作、共同创造、激发相互深度共鸣的。”薛涛说，“希望有机会能与国外作家就共同话题从不同国家视角展开创作与合作。”（林光耀）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)