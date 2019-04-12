中国铁路亮相莫斯塔尔博览会

4月9日至13日，第22届莫斯塔尔博览会在波黑莫斯塔尔市国际展览中心举行，中国铁路首次参展，复兴号、中欧班列在展会上精彩亮相，中国“国家名片”吸引大量观众驻足，受到广泛赞誉。

中国是本届莫斯塔尔博览会的主宾国，设立了面积达2000平方米的中国馆，是该展有史以来参展面积最大的主宾国。中国铁路在中国馆国家形象展区显著位置展出，格外引人注目。展区大屏幕循环播放《中国铁路》宣传片，精彩展现了中国“铁路密布、高铁飞驰”的繁荣景象，中国铁路路网巨幅图片位于展区核心区域，京沪、京广、哈大、兰新、海南环岛等高铁图片在触摸屏上依次呈现，反映了中共十八大以来中国铁路特别是高铁发展取得的巨大成就，描绘了中国铁路发展蓝图。

据悉，莫斯塔尔博览会创办于1998年，是波黑规模最大、专业性最强的综合性贸易博览会，每年4月举行，在中东欧具有重要影响力。（严冰）

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