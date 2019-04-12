搭起一座跨越亚欧的彩虹桥（望海楼）

这几天，一份硬核联合声明引起国际社会广泛关注，那就是《第二十一次中国—欧盟领导人会晤联合声明》。联合声明一公布，一些原来认为中欧不可能达成共识的西方人士和外媒被打了脸。海内外媒体普遍认为，中欧发表联合声明传递了团结的信号，展示了共识。

中欧联合声明刚刚发表，当地时间4月9日晚上，国务院总理李克强抵达萨格勒布开始对克罗地亚进行正式访问，并将赴杜布罗夫尼克出席第八次中国－中东欧国家领导人（“16+1”）会晤。同日，李克强总理在克罗地亚《晨报》《晚报》等主流媒体发表题为《多彩的国度 广阔的前景》的署名文章。文章写到：“17个多彩的国家在一起，颜色比彩虹还丰富。如果我们搭起一座跨越亚欧的彩虹之桥，我们未来合作的前景会有多么美好！”

彩虹之桥，连接着亚欧大陆东西两端的中国和欧洲。怎么看这座桥？怎么建这座桥？

首先，这是一座连接中国和中东欧16个国家的彩虹桥。首次中国－中东欧国家领导人会晤（“16+1”）2012年4月在波兰华沙举行。此后，这一会晤先后于罗马尼亚布加勒斯特、塞尔维亚贝尔格莱德、中国苏州、拉脱维亚里加、匈牙利布达佩斯和保加利亚索非亚举行。中国－中东欧国家合作启动7年来，得到中东欧16国的广泛支持和积极参与。中东欧地区是连接亚欧大陆的重要纽带，中国与中东欧国家传统友谊深厚，合作历史悠久。通过这座彩虹桥，中国－中东欧国家合作已构建起全方位、多领域、深层次的合作格局。

其次，这是一座增进中欧团结、共识的彩虹桥。当前国际形势下，中欧作为维护世界和平、繁荣与发展的两大重要力量，应携手合作，扩大共同利益。近期，中欧之间积极信号不断。3月18日，中国外交部部长王毅在布鲁塞尔提出中欧十大共识，欧方表示一致赞同。3月21日至26日，习近平主席应邀对意大利、摩纳哥、法国进行国事访问，引领中国同意大利、摩纳哥、法国关系迈上新的征程，推动共建“一带一路”在亚欧大陆开辟新的空间，为中欧全面战略伙伴关系注入新的动力。4月8日至12日，李克强总理赴布鲁塞尔举行第二十一次中国－欧盟领导人会晤、赴克罗地亚举行第八次中国－中东欧国家领导人会晤并正式访问克罗地亚。中欧之间的合作远大于竞争，共识远多于分歧。要把凝聚共识的彩虹桥建设得更好，中欧双方应该扎实推进务实合作，取得更多实实在在的成果，更好惠及双方人民。

最后，这是一座“一带一路”倡议与欧亚互联互通战略对接的彩虹桥。3月下旬，中意签署共建“一带一路”合作谅解备忘录，为亚欧互联互通建设、为拓展“一带一路”全球合作增添新的动力。一段时间以来，中法双方统筹推进共建“一带一路”和第三方市场合作，取得积极进展。中、法、德及欧盟领导人在巴黎会晤时也就共建“一带一路”进行了富有建设性的讨论，各方都显示了积极姿态。第二十一次中国—欧盟领导人会晤时，双方达成共识，将继续推动“一带一路”倡议和欧盟欧亚互联互通战略对接。目前，中东欧16国全部参与“一带一路”建设。通过这座彩虹桥，欧洲对“一带一路”热情渐涨。中欧双方应共同发力，把“一带一路”建设成为和平之路、繁荣之路、开放之路、绿色之路、创新之路、文明之路。

久久不见久久见，久久见过还想见。中欧近期的一系列外交互动，给中欧搭起一座跨越亚欧的彩虹桥。这是一座通向构建新型国际关系、构建人类命运共同体的彩虹桥。（人民日报海外版副总编辑 李建兴）

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