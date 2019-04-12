美国学生在三峡游轮上合影（刘文心摄）

碧水映衬青山，桃花缀满枝头。春天的三峡透出勃勃生机。近日，中国旅游集团旅行服务事业群和美国C&B组织的美国尤方玉屏（AFY）学校游学团一行156人，从宜昌溯江而上直达重庆，开启了中国文化深度体验的入境国际游学之旅。

在横跨渝鄂两省市193公里的长江三峡山水画卷里，道不尽屈子楚辞的神韵、香溪明妃昭君的风雅，讲不完刘备托孤的故事、李白杜甫的悲情与豪放。“巫山猿人”的科学探秘又给游学课堂增添了趣味。长江三峡是一座殿堂级游学的资源宝库。

长江三峡是中国向世界推出的两条黄金旅游线之一（另一条是丝绸之路），经过40年的发展，长江三峡游轮旅游日臻成熟。如今，中国长江游轮旅游在世界江河游轮市场中已经占据不可或缺的席位。在这条旅游线上，游轮既是交通工具，也是游览工具，串联起途中雄秀险奇的绝世风光以及风情浓郁的风土人情文化遗迹。游轮集中提供食宿餐饮，又有实地游学的第一手资料和场景，非常适合学生团队游学。

美国学生们从宜昌桃花村码头登上游轮开始，就精彩不断。参观世界级水利枢纽工程，体验升船及跨越大坝，置身巫峡诸峰、瞿塘盛景之中，凭吊三国遗迹，吟诵宋词唐诗，间或还要学唱土家山歌，吟诵“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还”、“无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来”、“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”……还聆听了中西文化差异和三峡文化历史专题讲座。

学生Kelcie在她的日记中写道，能参加此次中国文化之旅，沉浸在中国文化中，是一次美好的体验。一路上，导游的知识和文化底蕴非常丰富，给我们讲了许多有趣的故事，让我们了解了当地的风情。我们品尝了美食，游览了风景名胜，体验了中国文化，开阔了我们的眼界。

诗歌的三峡、文化的三峡、名人的三峡、历史的三峡，美国AFY学校司徒校长也感悟良多，她说，要在未来的教学中，增加学生对中国历史的了解，只有了解了中国的历史，学生才能更好地理解中国文化。

国际游学犹如一块硕大的蛋糕，聚合了入境游、游轮游、文化教育游等诸多板块。这次三峡游轮游学之旅或将引发一波以江轮为载体，深度文化体验的三峡游轮游学热潮。（杨顺华 许丽红）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)