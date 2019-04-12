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丝绸之路国家博物馆文物精品展开幕

2019年04月12日08:28  来源：人民网－人民日报
 

11日，“殊方共享——丝绸之路国家博物馆文物精品展”在国家博物馆开幕。中国国家博物馆联合“一带一路”沿线的柬埔寨、哈萨克斯坦、拉脱维亚、蒙古国、阿曼、波兰等国的国家博物馆共同举办这次展览，就是要通过精挑细选的各个时期、不同门类的234件（套）历史文物，实证丝绸之路沿线国家丰富多样的文化交流。

这次展览的主题是“殊方共享”。“殊方”一词源出中国汉朝班固所著《西都赋》，意为远方异域，“殊方共享”就是要让世界人民共享人类文明之光。这次展览通过陆上丝绸之路和海上丝绸之路两个板块来表现和展示主题，并按照地理方位将丝绸之路沿线国家纳入人类文明交流互鉴的宏观视野之中来观察和思考。陆上丝绸之路沿线国家的展品中，既有俄罗斯国家历史博物馆藏的叶形矛头、波兰华沙国家博物馆藏中国风格的伊朗瓷盘，也有哈萨克斯坦国家博物馆藏的黄金武士；海上丝绸之路沿线国家的展品中，既有柬埔寨国家博物馆藏铜鼓、韩国国立中央博物馆藏唐三彩三足罐，也有日本东京国立博物馆藏突线钮铜铎等。（王珏）

《 人民日报 》（ 2019年04月12日 12 版）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)
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