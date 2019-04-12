丝绸之路国家博物馆文物精品展开幕

11日，“殊方共享——丝绸之路国家博物馆文物精品展”在国家博物馆开幕。中国国家博物馆联合“一带一路”沿线的柬埔寨、哈萨克斯坦、拉脱维亚、蒙古国、阿曼、波兰等国的国家博物馆共同举办这次展览，就是要通过精挑细选的各个时期、不同门类的234件（套）历史文物，实证丝绸之路沿线国家丰富多样的文化交流。
这次展览的主题是“殊方共享”。“殊方”一词源出中国汉朝班固所著《西都赋》，意为远方异域，“殊方共享”就是要让世界人民共享人类文明之光。这次展览通过陆上丝绸之路和海上丝绸之路两个板块来表现和展示主题，并按照地理方位将丝绸之路沿线国家纳入人类文明交流互鉴的宏观视野之中来观察和思考。陆上丝绸之路沿线国家的展品中，既有俄罗斯国家历史博物馆藏的叶形矛头、波兰华沙国家博物馆藏中国风格的伊朗瓷盘，也有哈萨克斯坦国家博物馆藏的黄金武士；海上丝绸之路沿线国家的展品中，既有柬埔寨国家博物馆藏铜鼓、韩国国立中央博物馆藏唐三彩三足罐，也有日本东京国立博物馆藏突线钮铜铎等。（王珏）
《 人民日报 》（ 2019年04月12日 12 版）
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】