埃及警方打死6名恐怖分子

埃及内政部11日发表声明说，埃及警方当天在首都开罗以北的盖勒尤卜省展开反恐行动，打死6名恐怖分子。
声明说，“决断”组织的成员藏身于盖勒尤卜省一处农场的建筑物里，计划实施恐怖袭击。警方对该地点进行突袭，在交火中打死6名恐怖分子，并缴获一些枪支和爆炸装置。
据报道，“决断”组织与埃及穆斯林兄弟会有关联，被埃及政府认定为恐怖组织。
另据埃及内政部当天早些时候发表的声明，埃及安全部队近期在北西奈省阿里什市的一次突袭中打死11名恐怖分子。
本月9日，埃及北西奈省谢赫祖韦德市发生一起自杀式爆炸袭击，造成包括4名警察在内的7人死亡，另有至少26人受伤。
近年来，埃及反恐形势严峻。今年以来，埃及安全部队多次展开反恐行动，打死上百名恐怖分子。（记者李碧念 赵家淞）
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