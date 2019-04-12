美国指控“维基揭秘”创始人阿桑奇涉嫌破解美涉密电脑密码

美国弗吉尼亚州东区检察官办公室11日发布声明，指控“维基揭秘”创始人朱利安·阿桑奇涉嫌破解一台美国政府涉密电脑的密码，最高面临5年监禁。

声明说，阿桑奇在2010年3月协助美国陆军前情报分析员切尔西·曼宁破解了一储存在美国国防部电脑上的密码。这台电脑连接在政府内部用来传输涉密信息的网络上。密码破解后，曼宁可以他人身份下载秘密信息并传送给“维基揭秘”。

声明列举了两人在破解密码期间的对话记录，以证明两人有“合谋”行为。

声明说，由于阿桑奇涉嫌犯罪，英国警方根据美英引渡协议当天在厄瓜多尔驻英国大使馆将阿桑奇逮捕。

据报道，英国警方在厄瓜多尔政府撤销对阿桑奇的庇护后将其逮捕。

厄瓜多尔总统莫雷诺11日宣布终止向阿桑奇提供外交庇护。他在一条当日凌晨公布的视频中说，阿桑奇多次违反了与厄政府达成的协议。莫雷诺强调这是厄瓜多尔独立自主作出的决定。

阿桑奇2006年创建“维基揭秘”网站。2010年，这家网站公布了大量美国政府有关阿富汗战争和伊拉克战争的秘密文件，让美国的外交形象遭到巨大打击，引起轰动和争议。同年11月，阿桑奇因涉嫌强奸受到瑞典检方调查，当时身处英国的阿桑奇随后被英方逮捕。阿桑奇否认所有涉嫌罪名。2012年5月，英国最高法院裁定，可以引渡阿桑奇至瑞典。同年6月，阿桑奇在保释期间进入厄瓜多尔驻英使馆寻求庇护。（记者刘阳 孙丁 参与记者：郝云甫）

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