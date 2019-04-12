特雷莎·梅：“脱欧”时间将取决于英国议会决定

英国首相特雷莎·梅11日在议会下院说，英国“脱欧”的时间以及是否参加欧洲议会选举将取决于英国议会的决定，若议会能尽快批准相关协议，英国可避免参加欧洲议会选举。

欧盟特别峰会结束后，特雷莎·梅11日凌晨从布鲁塞尔返回伦敦。当天下午，特雷莎·梅向议会下院陈述欧盟针对英国“脱欧”延期的相关决定。

她说，欧盟各方尽管对“脱欧”延期时长分歧较大，但同意了英国的关键诉求，即一旦“脱欧”协议获批，就可终止延期。她举例说，如果英国能在5月22日前通过协议，则无需参加欧洲议会选举，并将在6月1日正式“脱欧”。她引用欧洲理事会主席图斯克的话说，如今“脱欧”进程完全掌握在英国人自己手里。

特雷莎·梅表示，摆在英国面前的选择已经明确，时间表也已清晰，必须加快节奏，尽快就符合国家利益的协议达成共识。她说，对英国而言，跨党派对话并不寻常，但为了国家利益必须这样做，11日将重启该对话。

反对党工党领袖科尔宾回应说，跨党派对话是“认真、细致和持续的”。但他强调，政府必须作出妥协。

欧盟各国领导人10日在布鲁塞尔举行特别峰会，讨论英国“脱欧”问题。经过数小时闭门讨论，欧盟27个成员国同意将英国“脱欧”期限延长至今年10月31日。欧洲理事会在声明中说，英国在10月31日前不能做出破坏欧盟及其机构正常运作的行为。如果英国到5月22日还未批准“脱欧”协议，英国必须根据欧盟法律参与欧洲议会选举。（记者杨晓静 梁希之）

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