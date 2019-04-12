俄外交部：美国制裁给委内瑞拉造成逾1100亿美元损失

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃11日说，美国对委内瑞拉的非法单边制裁给该国造成超过1100亿美元损失，与其强行向委提供数量有限的人道主义援助，不如取消对委制裁。
扎哈罗娃当天在俄外交部例行记者会上说，西方试图强行向委内瑞拉提供的人道主义援助价值仅数千万美元，而美国的非法单边制裁却给委内瑞拉造成超过1100亿美元损失。美国意在采取一切手段使委内瑞拉民众遭受痛苦，以便达成其政治目的，这一手法美国已对许多国家使用过。
她说，目前并不存在向委内瑞拉强行提供人道主义援助的客观原因，委境内既没有军事冲突，也没有自然灾害或疫情。单边制裁影响的是委内瑞拉普通民众的生活，帮助该国的最佳办法就是取消制裁。
扎哈罗娃说，俄罗斯支持在委内瑞拉问题上严格遵守国际法准则和规范，反对外界强行对委内瑞拉这一主权国家施加影响和控制。
委内瑞拉今年以来陷入政治危机。1月23日，委内瑞拉议会主席、反对派领导人瓜伊多自任“临时总统”，得到美国、欧洲和拉美多个国家承认。委内瑞拉政府随即宣布与美国断交。为逼迫委总统马杜罗下台，美方不断通过经济制裁和外交手段施压。（记者 李奥）
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