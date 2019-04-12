印度大选投票首日发生暴力冲突导致2人死亡

据印度媒体报道，11日印度人民院（议会下院）选举投票首日发生暴力冲突，造成2人死亡、多人受伤。
据报道，印度东南部安得拉邦多地当天发生暴力事件，导致2人死亡，另有多人受伤。在该邦一个投票站附近，两个政党的工作人员大打出手，导致双方各有一名工作人员死亡。
根据印度选举委员会公布的日程，本次大选从4月11日至5月19日分7个阶段进行，选举结果将于5月23日公布。其中，第一阶段投票覆盖西孟加拉邦、安得拉邦等多个地区，约有1.42亿选民参加此阶段投票。
印度是联邦制国家，议会实行两院制，分为联邦院（议会上院）和人民院（议会下院）。人民院选举每5年举行一次，在选举中赢得多数席位的政党或政党联盟有权组建内阁。（记者 姜磊）
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】