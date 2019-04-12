美国会参议院批准伯恩哈特出任内政部长

美国国会参议院11日批准代理内政部长戴维·伯恩哈特正式出任内政部长。
参议院当天的投票结果为56票赞成、41票反对，投票基本以党派划分立场，仅有3名民主党议员支持伯恩哈特。
伯恩哈特出生于1969年，曾在小布什政府中任职，后进入私营领域并为多家能源企业游说。
美国总统特朗普2017年上任不久后提名伯恩哈特出任内政部副部长，他的提名同年获得参议院批准。伯恩哈特于今年年初出任代理内政部长。今年2月，特朗普宣布将提名伯恩哈特正式出任内政部长一职。
美国内政部负责处理美国内部事务，职责包括管理美国联邦土地、陆地和离岸自然资源、印第安人事务、国家公园、环境安全等。（记者刘阳 孙丁）
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