迟迟未开工 韩国撤销日本大使馆重新建设许可

韩国首都首尔市钟路区政府10日证实，已经撤销向日本方面发放的大使馆重新建设许可，缘由是日方没有在有效期内动工。

【一拖四年】

钟路区政府一名官员证实，日本驻韩国大使馆官员2月在一次会议中说，受日本国内情况影响，新使馆建设施工无法开始，日方将接受区政府撤销大使馆建设施工许可的决定。钟路区政府3月4日告知日方，许可撤销。

日本驻韩使馆2015年3月获得建设许可，同年拆除原有老旧建筑，使馆人员搬至另一处建筑内办公。韩联社报道，日方打算在原址新建一幢地上6层、地下3层的大楼，预期2020年完工。不过，4年过去，新使馆建设迟迟没有开工。

韩国地方建筑法规定，应在获得许可一年内开始施工，遇特殊情况可申请延期。如果不申请延期，许可在两年后撤销。日方2017年3月申请延长建筑许可期限2年，今年3月到期前没有再次申请。

那名钟路区政府官员说，重新申请并获得建筑许可后，日方可以随时开始施工，“但在撤销许可后没有（收到）日方任何信息”。按日本广播协会(NHK)的说法，重新申请到获批需耗时一年。

日本内阁官房长官菅义伟10日在记者会上说，政府正在“重新审视和调整”使馆建设计划，“具体细节不方便披露”。

【关联塑像？】

多名分析师推测，日本驻韩使馆建设延期，可能关联设在日本使馆前的“慰安妇”少女像以及“慰安妇”受害者及其支持者每周在使馆前举行的集会。

象征受害韩国“慰安妇”的和平少女像2011年12月起安置在日本驻韩国大使馆前，以纪念“慰安妇”受害者及其支持者在使馆前第1000次集会。这一“慰安妇”支援团体定于10日中午在已经拆除的日本大使馆前举行第1382次集会。

日方一直要求韩方撤走塑像，迄今没有撤走。

韩国政府2017年底认定，韩日两国政府2015年底就“慰安妇”问题达成的协议有“重大瑕疵”，去年11月解散依据这一协议设立的基金会，招致日方不满。

另一方面，韩国法院裁定日本企业赔偿殖民朝鲜半岛期间强征的韩国劳工、日方指认韩方驱逐舰火控雷达锁定自卫队飞机以及韩日有关争议领土纠纷等新老问题令两国关系持续紧张。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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