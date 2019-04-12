菲律宾洞穴发现新种古人类 科学家命名为“吕宋古人类”

人民网讯 据法新社报道，科学家在菲律宾吕宋岛发现前所未知、约于5万年前居住在此的新人种，研究人员以岛名将其命名为“吕宋古人类”（Homo luzonensis），为人类家族树添新枝。

根据9日发表于《自然》（Nature）期刊的报告，“吕宋古人类”虽非现代人类直系祖先，却是遥远的古代亲戚。法国、菲律宾和澳大利亚研究人员2007年在菲律宾的卡洛洞穴（Callo Cave），曾发现可回溯至67000年前的骨骸。研究人员起初并不清楚这些骨头属于何种早期人类，直到最近才在这处地点发现7颗牙齿和5种不同的骨头，皆可追溯至5万到67000年间。

这些至少为3人所有的骨骸，足以让研究人员认定属于前所未知的人种，不过尚有更多证据待查。新发现的“吕宋古人类”足部骨头，与任何已知同时代人类都不同，但和约200至300万年前生存于非洲的人种近乎相似。（老任）

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