“追寻美好生活”中国脱贫成就展在荷兰海牙举行

人民网海牙4月11日电（记者 方莹馨）“追寻美好生活”中国脱贫成就展11日中午在荷兰海牙市政厅举行。40余幅讲述真实脱贫故事的图片，见证着中国为摆脱贫困所作的努力，展示出中国通过教育、文化、旅游、电子商务等途径开展的各项扶贫举措不仅为本国人民带来美好生活，也为世界减贫事业贡献了中国智慧和中国方案。

中宣部副秘书长郑宏范在致辞中介绍，经过艰苦努力，中国成功走出了一条中国特色扶贫开发道路，仅2018年，减少农村贫困人口1386万，相当于荷兰总人口的五分之四。

海牙市长保利娜·克里克在开幕式上说，脱贫是联合国千年发展目标之一，而且是首要目标，海牙市政府也一贯支持可持续发展目标，很高兴在市政厅举办这一展览。她说：“有人说中国人习惯低调耕耘、不事张扬，但是，将中国脱贫的卓越成就放在聚光灯下展示，合情合理，因为中国这一成就实在了不起，足以为傲。”

荷兰外交部亚大司司长鄱佩德表示，中国取得的脱贫成就不仅为全球减贫进程作出贡献，也给其他发展中国家作出了表率。

中国驻荷兰大使馆临时代办陈日彪表示，这次展览将用一系列鲜活的数字、视频和图片介绍近年来中国脱贫攻坚取得的决定性进展。中国一直是世界减贫事业的倡导者、实践者和推动者。我们愿分享减贫经验，为共建没有贫困、共同发展的人类命运共同体作出更大贡献。

本次展览从国家战略、聚焦精准、合力攻坚、减贫成效、合作共享五部分集中反映中共十八大以来，中国脱贫攻坚取得的巨大成就。吉林文化旅游周主题活动同期在荷兰举行。上述活动由国务院新闻办、吉林省政府等共同主办。

据悉，“追寻美好生活”中国脱贫成就展曾于2018年6月在纽约联合国总部展出，近日在欧洲首次亮相。10日，展览在布鲁塞尔欧洲议会大厦举办。继荷兰之后，活动还将在丹麦举办。

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