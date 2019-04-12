联合国积极参与伊朗救灾活动

人民网联合国4月11日电（记者 杨俊）3月19日起，伊朗西南部地区出现大范围持续降雨，引发严重洪灾，据该国卫生部门统计，全国31个省中有28个不同程度受灾，78人确认死亡，1137人受伤，近30万人流离失所。联合国驻伊朗办事处表示，正全力支持伊朗政府的救灾工作，已为此拨款142万美元，并派遣三支工作队前往实地勘察灾情，世卫组织也在当天向该国空运了医疗物资。

联合国驻伊朗协调员丹尼尔斯近日表示，联合国高度评价伊朗政府的搜救努力，但洪水至今仍在肆虐，对房屋、道路和铁路等关键基础设施造成了严重破坏。

迄今为止，联合国已经在现有资源的基础上拨款142万美元用于救灾，并在11日派遣三支工作队分赴洛雷斯坦、古列斯坦与伊拉姆三地查看灾情，向当地政府和社区了解其最紧迫的需求。

世界卫生组织11日还向伊朗空运了救灾所需的医疗物资，其中包括外伤、霍乱及部分非传染性疾病的治疗用品，以及伊朗卫生部门要求的其他物品。

该组织表示，伊朗全国有超过166万人需要医疗服务，洪水造成包括医疗中心和医院在内的市政设施大面积受损。由于供水中断，通过水源和昆虫叮咬传播的疟疾和霍乱等传染性疾病发生的风险也在上升，“世卫组织从灾害发生的第一天起就开始向伊朗卫生部门提供支持”，协助进行洪灾应对工作。

丹尼尔斯强调，“联合国的角色是向伊朗政府提供支持，从灾害发生的一开始就是如此……联合国始终，并将继续与伊朗政府在灾害应急方面开展密切合作”，在这一关键时刻向该国政府和人民提供支持。

丹尼尔斯指出，尽管“目前的政治风向”为相关工作带来了一些挑战，联合国“仍然成功采购了伊朗所需的物资，并及时完成了运输”，并将继续与相关各方合作，向该国运送所需的救援物资。

丹尼尔斯表示，根据灾情和伊朗政府所提出的要求，联合国的援助主要集中在医疗、用水、卫生、临时住房、教育和灾后重建等方面。

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