索马里安全形势频敲警钟

近1个多月来，索马里接连发生多起恐袭事件，给该国安全形势蒙上阴影。

上月底，首都摩加迪沙发生汽车炸弹袭击，造成至少11人死亡。目前尚无任何组织宣称制造了这起袭击；3月23日，极端组织索马里“青年党”袭击了索马里劳工部大楼，包括劳工部副部长阿卜杜拉在内的至少11人死亡；2月28日，索马里“青年党”成员在摩加迪沙制造了两起汽车炸弹爆炸事件，随后据守在一座建筑中，向周围的饭店、餐馆和商业设施进行扫射，造成30多人死亡、80多人受伤。在索马里南部地区，索马里政府军和美军持续对“青年党”目标实施联合打击行动，打死该组织200余名武装分子。

索马里“青年党”活跃在该国中部和南部大部分地区。近年来，索马里政府在非洲联盟维和部队协助下，逐渐将“青年党”武装逐出重要城市。如今“青年党”成员化整为零，正在更多地采取安装临时爆炸装置和有针对性的暗杀等手段制造安全威胁。

日前，联合国安理会一致通过第2461号决议，决定将联合国索马里援助团（联索援助团）任期延长至2020年3月31日。联索援助团于2013年6月设立，安理会此前已多次延长联索援助团任期。根据决议，联索援助团将继续向索马里政府及非洲联盟驻索马里特派团提供有关和平建设和政治建设的战略性支持，同时敦促索马里政府和各州加快实施安全部门的关键性改革。该决议将联索援助团每120天向安理会提交报告的频次调整为每90天一次，还对索马里境内持续发生的虐童行为表示谴责，尤其谴责索马里“青年党”招募童子军、绑架和暴力性侵儿童的行为。

近年来，恐怖主义对非洲大陆的威胁有增无减。索马里“青年党”与“基地”组织的密切联系使其恐怖势力的触角延伸到更多国家。观察索马里局势的一个联合国组织在报告中说，极端组织“伊斯兰国”在伊拉克和叙利亚全面溃败后，试图将索马里作为“新据点”。索马里政府高官强调称：“‘伊斯兰国’的战斗人员正在从中东转移到非洲，必须加紧采取对策”。

有分析认为，索马里政府对各州的控制能力严重不足，令恐怖组织的渗透和发展有机可乘。索马里政府军存在军事不足、手段单一、装备落后和情报缺乏等问题，而西方国家针对索马里问题所采取的军事手段反而在一定程度上加剧了局势的动荡。要根除恐怖主义，除了通过国际合作并借助外部力量外，关键还得靠索马里自身的稳定和发展。

（本报约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2019年04月12日 16 版）

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