新西兰通过新版控枪法案

4月11日，新西兰总督帕齐·雷迪签署《枪支（违禁武器、弹药和零部件）修正法案》，正式禁止大部分半自动武器。这部更严格的控枪新法案将于12日开始生效。

根据该法案，今后在新西兰持有军用半自动步枪、突击步枪及高容量弹匣等配件均属于违法行为，违者将面临最高5年的有期徒刑。此前通过合法途径拥有这些武器的人，如果在9月30日把武器交给警方，将免于法律责任。

为弥补因为新法案生效而造成的民众损失，新西兰政府承诺将制订枪支回购计划。由于政府也不能准确掌握有多少此类枪支在社会上流通，相关回购计划具体细节仍不清晰。新西兰财政将为枪支回购埋单，以保证法律执行。对于回购问题发生的纠纷，枪主有投诉和上诉的权利。

当地时间4月10日晚，新西兰国会以119票比1票的压倒性优势通过了该法案。一般而言，新西兰出台一项新的法律至少需要半年到一年时间，但这项法案从提出到通过仅仅用了不到一个月时间。

3月15日发生的造成50人死亡的克赖斯特彻奇市枪击案是新西兰人对待枪支管控态度“由缓变急”的一个分水岭。此前，新西兰枪支比较普及，不足500万人口拥有枪支约150万支，获得枪支也相对容易，绝大部分不需要注册，但由于社会治安形势良好，枪击案十分罕见，警察执勤一般都不配枪。新西兰有20多年没有更新过枪支管理法律，只要求持枪人必须拥有持枪证，不要求他们登记所持有的所有武器。枪击案发生后，新西兰社会开始对枪支安全问题进行反思。正如新西兰总理阿德恩所说：“我无法理解，能造成如此大破坏和大规模伤亡的武器，在这个国家可以合法获得。”

在这种情绪下，新西兰政府迅速推出了枪支法修正案。新西兰政府对枪支管理改革采取了先易后难的策略，把禁止军事半自动步枪和突击步枪流通作为第一步要达成的目标，一定程度上减少了争议和阻力。据悉，新西兰政府下半年将进一步改革枪支登记注册程序、枪主牌照以及警方的审批程序、检查和监督制度等。阿德恩承认，这些问题还需要向公众广泛地征求意见，其推动过程可能并非一帆风顺。

（本报堪培拉4月11日电）

《 人民日报 》（ 2019年04月12日 16 版）

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