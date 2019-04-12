本报墨西哥城4月11日电 （记者刘旭霞）4月10日，《古巴共和国宪法》（新宪法）正式生效。新宪法强调古巴社会主义制度不可更改、古巴共产党是古巴社会和国家的最高领导力量。

古巴共产党中央委员会第一书记劳尔·卡斯特罗10日在古巴第九届全国人民政权代表大会第二次特别会议上表示，新宪法顺应时代发展，“保障（古巴）革命的延续性和社会主义的不可更改性”，“维护所有古巴人的团结，以及国家的独立与主权”，新宪法将保证革命的延续性和古巴社会主义不可改变的性质，这符合150年来古巴人民为争取国家独立和主权以及社会正义的愿望。

劳尔·卡斯特罗宣布，古巴将于近期制定新的选举法。据预计，随着新宪法生效，将有几十部法律作出相应调整。

新宪法对古巴的政治、经济方面作出了规定，例如新设国家主席和总理职位，承认多种非公有制经济的合法性，提出外国投资对经济发展的重要性等。新宪法还承认外国投资在古巴长期经济发展中的作用，肯定私有财产和外国投资对于推动国家经济增长的必要性。

《 人民日报 》（ 2019年04月12日 16 版）

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