英国“脱欧”迎来缓冲期

当地时间4月11日凌晨，经过了长达5个小时的讨论，欧盟领导人在紧急峰会上达成协议，同意英国将“脱欧”日期再次延长至今年10月31日，并在6月对“脱欧”局势进行评估，英国“脱欧”因此获得了6个多月的“窗口期”。

在英国议会仍未能通过“脱欧”协议的前提下，英国本应于4月12日无协议脱离欧盟。11日的欧盟紧急峰会延长了英国的“脱欧”大限，也为英国争取了更多时间以寻求各方妥协，可以看出，无论是欧盟还是英国均希望极力避免“无协议脱欧”的局面。

然而，目前欧盟内部和英国国内都对“脱欧”存在分歧。对欧盟而言，在第二次“脱欧”延期问题上各方已凸显出了不同观点。此前，欧洲理事会主席图斯克多次表示，如果英国再次申请延期，应考虑长达一年的延期；而法国总统马克龙却表示，希望延长期“越短越好”，同时提出了应定期对英国“脱欧”进展进行评估。

对英国而言，虽然得到了6个月的“缓冲期”，但目前英国议会各方依旧无法达成一致，此前的12个替代方案悉数被否，能否在10月底前拿出一份各方都认可的“脱欧”方案仍未可知。英国首相特雷莎·梅在“脱欧”协议第三次被议会否决后，邀请反对党工党领袖杰里米·科尔宾进行对话，旨在寻求共识，双方依旧不欢而散。工党一贯支持“软脱欧”，指责保守党不愿变通，而英政府却认为留在欧盟关税同盟内的“软脱欧”有损英国贸易政策的独立性。欧盟领导人认为，英国执政党和在野党的对话是一个积极信号，希望英国在延长期内“能够达成跨党派的共识”。马克龙透露称，准许英国再次延期“脱欧”的原因之一是，特雷莎·梅表示已和反对党开始对话。

“脱欧”延期至10月31日，意味着在5月欧洲议会大选之时，英国仍然是欧盟成员国。因此，欧盟规定英国必须参加欧洲议会大选，否则“脱欧”日期将提前至6月1日。为此，特雷莎·梅表示，只要英国议会通过了“脱欧”协议，她将寻求缩短“脱欧”延长期。

特雷莎·梅在紧急峰会后表示，她不愿再看到英国向欧盟申请“脱欧”延期，但她也深知在议会打破僵局极为艰难。“作为政客，我们需要找到一种方法来兑现公投结果，实现‘脱欧’并让我们的国家继续前进。”特雷莎·梅表示。在返回英国后，特雷莎·梅将在议会通报最新的“脱欧”进展，与工党的对话也将重启。

英国前“脱欧”事务大臣戴维·戴维斯在接受英国广播公司采访时表示：“脱欧”并没有进展，他“很难想象目前的这份‘脱欧’协议如何赢得议员的首肯”。英国媒体评论认为，延长期无非是将英国和欧盟如今面临的局面延长到10月底，届时，双方恐将面临同样的境遇和问题。

图斯克则表示，如今主动权掌握在英国手里，英国可以随时通过协议，结束延长期。英国亦可以“重新考虑”其策略，或者选择取消“脱欧”。图斯克同时警告英国称：“不要白费了这段时间”。

（本报伦敦4月11日电）

《 人民日报 》（ 2019年04月12日 16 版）

(责编：马昌、袁勃)