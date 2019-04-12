抓住来之不易的“大桥机遇”（记者手记）

无论在东方还是西方语境中，桥，往往富有强烈的意象、丰富的内涵。中俄黑河—布拉戈维申斯克公路桥、中俄同江—下列宁斯阔耶铁路桥亦是如此。它们是友谊之桥、互信之桥，也是合作之桥、共赢之桥，书写着中俄合作的未来。

赴大桥建设现场采访后，我们对此更加深信不疑。

中俄国境线4300多公里，其中约3000公里以黑龙江为界。中国一直是俄罗斯远东地区最大的贸易伙伴和投资来源国。近年来，中方参与远东跨越式发展区和自由港项目30余个，规划投资超过40亿美元。与此同时，自2017年8月1日起，俄远东地区推出了电子签证，大大简化了签证手续。截至去年10月，超过4万中国公民凭电子签证进出俄远东地区。可以说，中俄在远东地区的经贸合作与人文交流进一步升温。

双方对中俄基础设施在互联互通方面的需求凸显。我们对此有真切体验。采访期间，受天气影响，船只停驶，浮桥停开。为从俄方施工段“走”到中方施工段，我们乘汽车、转火车、换飞机再转汽车。近在咫尺的一段距离，花了20多个小时。辗转一路，接触的每一位中俄两国民众，无不对更便捷的通行表达了迫切期望。

下决心修建跨境大桥，不易。需要克服来自高纬度寒冷天气的技术难关，更要解决好跨境基础设施自带的复杂挑战。没有两国人民友谊和信任作基石，没有携手走向繁荣未来的一致心声，没有共建“一带一路”的走深走实，就不会有两座大桥的飞架两岸。珍惜来之不易的大桥，抓住大桥带来的历史机遇，是中俄两国接下来面对的重要课题。

距两座大桥建成时间越来越近，双方正在做最后的冲刺。同时，加快口岸建设和桥头开发区、跨境边贸区项目的推进。正如人们所期盼的，中俄跨境大桥的建设，不仅是互联互通的象征和标志，更应成为中俄两国全方位合作中的重要契机、务实之举。

随着中俄黑龙江公路桥、同江铁路桥等跨境基础设施建设项目的推进，随着更多双边战略大项目的实施，中俄合作将迈入崭新阶段，中俄两国也将出现更多“合作之桥”。

《 人民日报 》（ 2019年04月12日 17 版）

(责编：马昌、袁勃)