“中埃文化对话”研讨会在开罗举行

据新华社开罗4月11日电 （记者吴丹妮、赵家淞）“中埃文化对话”研讨会10日在埃及首都开罗举行，中埃两国相关领域专家学者以及埃及一些高校中文专业的大学生参加了活动。
与会者在研讨会上介绍了中埃两国在文学、艺术等领域交流互鉴的悠久历史，并围绕两国在文化领域未来合作方向与机遇进行了探讨。
中国驻埃及大使馆文化参赞石岳文在研讨会上表示，语言是不同文明之间交流的桥梁，许多埃及年轻人学习中文，拉近两国民众间的距离。
埃及艾因夏姆斯大学教授纳赛尔·阿卜杜勒—阿莱在研讨会上说，埃及学生不仅学习中文，而且学习中国的文化。中国文化在海外的传播与交流将有助于更多人理解中国在国际社会中倡导的理念。
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