中国脱贫成就展亮相欧洲议会

本报布鲁塞尔4月11日电 （记者郑彬）反映中国脱贫成就的40余幅照片10日在布鲁塞尔欧洲议会大厦展出。

本次“追寻美好生活”中国脱贫成就展暨吉林文化旅游周主题活动由国务院新闻办、吉林省政府等共同主办，展示中国脱贫攻坚取得的巨大成就。吉林省文化交流和冰雪旅游推介活动也在布鲁塞尔同期举行。

图片展分国家战略、聚焦精准、合力攻坚、减贫成效、合作共享五部分，展现中共十八大以来中国脱贫攻坚取得的巨大成就。图片通过人物故事、生活变化等反映普通中国百姓在摆脱贫困、追求幸福道路上的崭新实践。

欧洲议会欧中友好小组副主席弗兰祖卡说，中国摆脱贫困取得的成就对整个世界而言都是伟大的实践和很有意义的一课，很高兴在这里举办这个展览，让更多国家了解中国在减贫事业上所做的努力和取得的成就。

展览吸引了欧洲议会议员及访问者的关注。来自罗马尼亚的弗洛里纳表示，中国的脱贫事业成就巨大，西方却对此了解不够，能在欧洲议会看到图片展很有意义。

《 人民日报 》（ 2019年04月12日 02 版）

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