新华社拉巴特4月11日电 应摩洛哥众议院邀请，全国人大常委会副委员长曹建明率团于4月8日至11日访问摩洛哥，同马勒基众议长举行会谈，分别会见奥斯曼尼首相和苏伊里代参议长。

曹建明表示，摩洛哥是最早同新中国建交的阿拉伯国家之一。1958年建交以来，两国关系发展顺利。2016年中摩建立战略伙伴关系，双边关系发展迈上新台阶，两国政治互信日益加深，在“一带一路”框架内的各领域合作富有成果。中方愿同摩方一道，积极落实两国领导人达成的共识以及中非、中阿合作论坛有关成果，加强两国立法机关交流合作，推动中摩战略伙伴关系不断向前发展。

摩方高度评价两国战略伙伴关系和在“一带一路”框架下的合作，表示愿进一步密切两国立法机关交流，增进政治互信，推动双方在经贸、投资、旅游、科技、文化等领域合作取得更加丰硕成果，不断丰富摩中战略伙伴关系内涵，造福两国人民。

《 人民日报 》（ 2019年04月12日 02 版）

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