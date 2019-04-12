杨洁篪、郭声琨分别会见新加坡副总理张志贤

新华社北京4月11日电 （记者朱超、王宾）中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，中共中央政治局委员、中央政法委书记郭声琨11日在北京分别会见新加坡副总理张志贤。
杨洁篪在会见时表示，习近平主席2015年访问新加坡，双方确立与时俱进的全方位合作伙伴关系。明年是中新建交30周年，双方应按照两国领导人确定的方向，加强高层交往，密切人文交流，深化共建“一带一路”合作，推动双方务实合作提质升级，更好造福两国人民。
张志贤表示，新方愿在共建“一带一路”框架下同中方加强各领域交流合作，推动新中关系和东盟—中国关系取得更大发展。
郭声琨在会见时指出，在习近平主席和新方领导人指引下，中新与时俱进的全方位合作伙伴关系不断取得新进展。希望中新执法安全部门落实好两国领导人共识，持续深化法治建设、社会治理和反恐、禁毒、追逃追赃、打击网络犯罪等合作，把执法安全合作打造为两国合作的典范，为推进“一带一路”建设，加强两国各领域务实合作创造良好法治环境。
张志贤表示，愿推动两国各领域合作迈上新台阶。
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