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杨洁篪、郭声琨分别会见新加坡副总理张志贤

2019年04月12日05:47  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社北京4月11日电  （记者朱超、王宾）中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，中共中央政治局委员、中央政法委书记郭声琨11日在北京分别会见新加坡副总理张志贤。

　　杨洁篪在会见时表示，习近平主席2015年访问新加坡，双方确立与时俱进的全方位合作伙伴关系。明年是中新建交30周年，双方应按照两国领导人确定的方向，加强高层交往，密切人文交流，深化共建“一带一路”合作，推动双方务实合作提质升级，更好造福两国人民。

　　张志贤表示，新方愿在共建“一带一路”框架下同中方加强各领域交流合作，推动新中关系和东盟—中国关系取得更大发展。

　　郭声琨在会见时指出，在习近平主席和新方领导人指引下，中新与时俱进的全方位合作伙伴关系不断取得新进展。希望中新执法安全部门落实好两国领导人共识，持续深化法治建设、社会治理和反恐、禁毒、追逃追赃、打击网络犯罪等合作，把执法安全合作打造为两国合作的典范，为推进“一带一路”建设，加强两国各领域务实合作创造良好法治环境。

　　张志贤表示，愿推动两国各领域合作迈上新台阶。


　　《 人民日报 》（ 2019年04月12日 02 版）
(责编：袁勃)
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