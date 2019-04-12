巴基斯坦“汉语热”持续升温

从巴基斯坦费萨拉巴德农业大学的正门进入校园后不久，主路旁一座红砖垒砌的二层小楼映入眼帘，红白相间的造型显得典雅大方，费萨拉巴德农业大学孔子学院（简称“费萨孔院”）就在这里。4月9日上午，费萨孔院示范教学楼奠基仪式在该校主校区举行，中国驻巴基斯坦大使姚敬和学校校长扎法尔·伊克巴尔为新教学楼奠基。费萨孔院中方院长周常明表示，新教学楼建筑面积达4000平方米，教室分为语音实验室、文化课教室和语言课教室，至少可容纳420人同时上课，建成后将有助于费萨孔院进一步扩大教学规模，提高教学质量，更好地开展文化交流活动。

记者在校园里看到，穿梭于费萨孔院的学生络绎不绝。“你好”“欢迎你们”“很高兴见到你”，见到中国面孔，几名路过的学生还腼腆地用汉语和记者一行人打起了招呼。看到这一幕，伊克巴尔笑着说：“这两年当地学中文的热度越来越高，孔子学院举办的推广中文、介绍中国文化的各式活动深受学生们喜爱。”费萨孔院所在的大学主路旁总是熙熙攘攘，老师和学生们都说，在校园里学中文更方便了。

近几年来，随着共建“一带一路”和中巴经济走廊建设的推进，一大批中国企业和项目落地巴基斯坦，为当地提供了大量就业机会，中巴两国各领域合作不断深化，也提升了巴基斯坦的“汉语热”。2014年2月，中巴双方签署了合作设立费萨孔院的协议。2015年2月揭牌以来，当地学生学习汉语和中国文化的热情与日俱增，为了更好地满足学生的学习需求，费萨孔院的教学工作也在不断提高。

周常明说，费萨孔院在语言课的基础上增加专业汉语阅读课，目的在于加强学生通过汉语获得专业知识的能力，培养应用汉语的综合能力，为今后深造和就业打好基础。费萨孔院从2015年的7个班200名学生，发展到2018年的83个班2702名学生。目前，费萨孔院共有7个教学点，注册学员累计7600余人，汉语水平考试考生近6000人，共举办文化活动59场次，吸引2.6万余人次参加。前不久，费萨孔院还和当地一所中学正式签订了合作协议，第一次将中文课程推进到当地中小学教育中。

姚敬表示，费萨孔院开展了多层次的汉语教学和丰富多彩的文化交流活动，服务于两国高校多学科合作，成为巴基斯坦境内汉语教学点最多、推广范围最大的孔子学院。希望中外方合作院校能够精诚合作，为深化中巴人文交流作贡献，发挥好推动中巴合作、增进中巴友谊的桥梁作用，使中巴合作更上一层楼。

（本报伊斯兰堡4月11日电）

《 人民日报 》（ 2019年04月12日 02 版）

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