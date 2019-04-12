坚持多边主义是人间正道（钟声）

■多边主义是历史发展的必然结果，是应对全球性挑战的必然要求，是最符合各国人民利益的必由之路

维护多边主义是加强和完善全球治理的当务之急。在单边主义抬头、对立对抗风险上升的国际环境中，人们尤其需要看到逆风中奋力前进的正向力量。

近期，从新老8位联合国大会主席就加强多边主义专门进行对话，到慕尼黑安全会议以“倡导国际合作，维护多边主义”为主题展开讨论，到欧洲六国领导人呼吁促进多边主义，再到中、法就共同维护多边主义、完善全球治理发表联合声明，以及法、德最近提议建立“多边主义联盟”，都是国际社会面对单边主义妄动的积极行动。这些正义言行向世界传递出明确信号：多边主义仍是现有国际秩序的基石，国际社会支持多边主义的声音仍是主导力量，世界比以往更加需要多边主义。

“加强多边主义不是一种选择，而是一种义务。”第七十三届联合国大会主席埃斯皮诺萨当选后即明确表示这一态度。的确，多边主义是历史发展的必然结果，是应对全球性挑战的必然要求，是最符合各国人民利益的必由之路。多边主义是阳关道。坚持多边主义不是要不要的问题，而是应如何做的问题。单边主义是独木桥。一意孤行走单边主义道路，罔顾共同利益，这是逆历史潮流而动，不会有大前景。

当前，坚持多边主义的关键在于维护好以《联合国宪章》宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，维护好以联合国为核心的多边主义体系，维护好以世界贸易组织为核心的多边贸易体制。这些国际关系基本准则和多边主义体系，是国际社会在长期吸取历史经验和教训基础上形成的，体现的是各国人民的共同意志，是被历史证明了的维护和平、促进发展的有效途径。

随着世事变迁，人们期待更高质量的多边主义，期待多边主义孕育更多和平发展成果，这就必然要求对现有多边主义体系进行改革。但这种改革不是要推倒重来或另起炉灶，而是要循序渐进、与时俱进。要始终坚守多边主义最基本的道理，即国际上的事情要由各国商量着办，要按大家同意的规矩办，要兼顾各国利益和关切。国际货币基金组织总裁拉加德在呼吁共建“新多边主义”时，提醒人们考虑全球经济实力从西方向东方转移的现实，正是与时俱进的一种思考。

中国始终坚守《联合国宪章》宗旨，始终支持联合国发挥更大作用，始终坚定奉行多边主义。面对新的国际形势，中国初心不改。无论是共商共建共享的全球治理观，还是构建人类命运共同体理念，都是多边主义基本原则的体现。中国提出“一带一路”倡议，坚持和平发展，推动合作共赢，讲求义利兼顾、以义为先，既弘扬了《联合国宪章》宗旨，又丰富了多边主义的内涵和实践。“事实证明，中国是多边主义最为重要的支撑。”联合国秘书长古特雷斯对中国作用的高度评价，代表了国际社会的普遍看法。

放眼未来，国际合作的前景、全球性挑战的出路、人类社会的未来，无不取决于对多边主义精神的弘扬。高举多边主义旗帜才是各国当有的抉择，这是通往和平繁荣的共同未来的人间正道。

《 人民日报 》（ 2019年04月12日 02 版）

(责编：袁勃)