南非侨胞向“辱华”说“不”

南非华人社团在商城募捐。

孙想录摄

团结就是力量。

海外侨胞对这句话的体会越来越深。最近，南非侨胞正在亲身经历维权的艰难与团结的力量。

一场官司400万兰特（约合200万元人民币），值不值得打？南非侨胞给出了一个响亮的回答：值。

3月底，南非侨胞关注已久的“辱华案”开始正式庭审程序，11名南非人站上了法院的被告台。此案源于2017年春节期间，南非杜省中华公会的脸书主页上出现了一系列种族歧视、恶意诅咒等辱华言论。经过两年多的拖延，此案终于进入正式庭审。但是，5天的庭审之后，只有9人认罪，另外2人拒不认错。案件还未终结。

要将维权进行到底。于是，南非多个华人社团组织起来，奔赴各个侨胞集中的商城募捐。

南非曾多年实行种族隔离。种族歧视是这个国家难以言说的伤痛。1994年，南非政府将每年3月21日定为全国“人权日”，以纪念1960年3月21日发生在南非沙佩维尔镇的当局镇压大规模反种族歧视示威游行酿成的惨案。

在南非生活着约30万名华侨华人。他们在这里发现了自身发展的机遇，也为南非发展做出了自己的贡献。然而，“辱华”依然时有发生。之前，有南非知名电视节目播出有关阿胶制造业的特辑，被一些别有用心的人恶意利用，传播不利于中国的言论，对当地华人形象造成负面影响。最近，南非超市里甚至有一款矿泉水出现了具有明显辱华色彩的广告词，引发华人愤慨。

在海外，你的名字叫“中国”。恶毒的语言攻击像一把把锋利的尖刀刺在侨胞心上。曾经，崇尚低调做人的海外华侨华人习惯于忍气吞声，信奉“多一事不如少一事”的人生哲学。如今，多年的海外生活经历和中国实力的提升让他们的维权意识越来越强烈。

维护自身权益，注定是一条漫长的道路。但是，正如南非侨胞在此次“辱华案”中所展示出来的，他们有信心有决心也有能力坚持下去。海外侨胞们选择团结起来，合法维护自身权益。这是为了自己、也是为了后代拥有更加平等、更加美好的生活，更是为了让世界更加多元、更加和谐。

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