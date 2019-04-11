维基解密创始人阿桑奇在伦敦被捕

据多家英国媒体报道，“维基解密”创办人阿桑奇在伦敦的厄瓜多尔驻英国大使馆被英国警方逮捕。

在阿桑奇被捕后，英国外交部欧洲与美洲事务国务大臣艾伦·邓肯发表声明，他说：“阿桑奇会在英国以适当的方式接受法律的制裁。下一步会发生什么将由法院作出决定。”他对厄瓜多尔使馆表示感谢，并表示当天的行动是两国经过广泛对话后采取的。

“维基解密”则在推特上表示，厄瓜多尔取消阿桑奇的政治庇护“违反了国际法”。目前阿桑奇被关押在伦敦中心警察局，威斯敏斯特地方法院表示将“尽快开庭”。

阿桑奇 资料图

【新闻多一点】

阿桑奇出生在澳大利亚，幼年随母亲四处漂泊，没受过正规教育。后来，由于结识了一位卖电脑的邻居，成为全球最早接触电脑的人之一，继而通过自己的努力成为程序员和全球知名的黑客，于2006年创建了“维基揭秘”网站。2010年，该网站曝光了美国军方在伊拉克、阿富汗等地的众多战争罪行，以及大量美国秘密外交情报，数量惊人。

阿桑奇捅了马蜂窝，使美国政府颜面尽失，成为美国政府的眼中钉、肉中刺，并因此受到通缉。随后，他因涉嫌强奸受到瑞典司法部门调查，并在英国被捕。阿桑奇否认了所有指控，为躲避引渡，2012年6月，尚在保释期间的他伪装成摩托车快递员进入位于伦敦的厄瓜多尔驻英使馆寻求庇护，并获得厄政府的政治避难许可。

此后，一场个人与权力机构的抗衡，一步步演变成了国家间的纠纷。

2015年7月，阿桑奇致信法国总统请求政治庇护但遭到拒绝。2016年初，联合国人权机构“任意拘留问题工作小组”曾出面营救，裁定阿桑奇受到强制拘禁，应恢复其自由并赔偿损失。但英国和瑞典外交部认为该裁定不具法律约束力及司法效力，拒不接受。

2017年年底，厄政府批准阿桑奇为厄公民，甚至打算给予他外交官身份，以便使他获得外交特权合法离境，但被英方拒绝。

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，阿桑奇在厄驻英使馆的避难生活或将终结，他有可能被英方逮捕，并被引渡回美国。阿桑奇事件最终会以什么方式画上句号，人们正拭目以待。（来源：新华社）

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