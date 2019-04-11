外交部：中美最新一轮磋商取得实质性进展

人民网北京4月11日电 据外交部网站消息，外交部发言人陆慷主持11日例行记者会。记者会实录如下：

问：9日，国际货币基金组织（IMF）发布《世界经济展望》报告，将2019年全球经济增长预期由1月报告中的3.5％下调至3.3％，将中国经济增长预期由6.2％上调至6.3％。中方对此有何评论?

答：我们注意到有关报告，这应该是国际货币基金组织今年以来第二次下调全球经济增长预期，反映出全球经济下行压力仍在上升。在此背景下，中国经济运行保持了总体平稳、稳中有进的良好发展势头，这一点国际社会是有目共睹的。尽管当前外部环境还面临一些不确定和不稳定因素，但中国经济发展长期向好的基本面没有变，中国经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变。国际货币基金组织上调中国经济增长预期，表明国际社会对中国经济保持中高速增长、迈向中高端水平有充分信心。

问：据报道，近期，菲官员发表言论称，南海是菲律宾的，中国夺走了南海，菲律宾要夺回南海；在菲律宾的专属经济区内没有中国的事。中方对此有何评论？

答：中方注意到菲方官员有关言论。南沙群岛是中国领土，我们对南沙群岛的主权拥有充分的历史和法理依据。千百年来，中国渔民一直在南海有关海域捕鱼，有关权利不容挑战。

中方一贯主张与包括菲律宾在内的直接有关当事国，通过谈判解决在南海的有关争议，并致力于与地区国家共同维护南海的和平与稳定。在两国领导人关心下，中菲重回通过谈判协商妥善处理和解决有关争议的正确轨道。当前，南海形势总体稳定，“南海行为准则”磋商不断取得积极进展。中菲关系历经转圜、巩固、升级，步入全面战略合作关系。这一良好局面来之不易，值得倍加珍惜。希望菲方同中方一道，妥善处理南海问题，维护海上和平与安宁，更好地造福两国人民。

我们希望菲方继续同中方一道，恪守两国领导人就妥善处理南海问题达成的重要共识，共同维护南海和平稳定。

问：前天，中国非洲研究院在北京举行成立大会,习近平主席发来贺信，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪出席大会宣读贺信并致辞。中方对设立这一研究机构如此重视，是出于什么考虑？

答：去年9月中非合作论坛北京峰会成功举行，峰会重要成果之一是，中非双方一致同意共同实施中非合作“八大行动”。设立中国非洲研究院是其中人文交流行动的重要举措。今年是北京峰会成果落实开局之年。中国非洲研究院成立，是峰会人文交流领域成果落实的重要早期收获。

杨洁篪主任宣读的习近平主席贺信，充分体现了习主席本人和中方对中非关系和中非人文交流的关心和支持。非方也高度重视中国非洲研究院成立。莫桑比克前总统希萨诺、非盟委员会人力资源和科技委员等非方政要以及40多个非洲国家的驻华使节，非洲学术机构、智库、媒体代表参加成立大会。非方高度评价习近平主席向中国非洲研究院成立致贺信，表示愿同中方携手构建更加紧密的中非命运共同体，将积极支持中国非洲研究院建设，为加强双方人文交流合作，促进中非人民相互了解和友谊作出更大贡献。

我们期待中非学者和国际专家以中国非洲研究院为平台，加强智库交流合作，促进中非民心相通和文明互鉴，为深化中非全面战略合作伙伴关系建言献策，推动国际社会形成正确的中国观、非洲观、中非合作观。

问：昨天，美国财长姆努钦称，中美已就互设执行办公室基本达成一致，设立该办公室是中美经贸协议内容一部分。中方是否认同这一说法？对此有何评论？

答：中美已经进行了九轮经贸磋商，最新一轮磋商确实取得了新的实质性进展。我们希望双方继续努力，在相互尊重、平等互利基础上，妥善解决好双方关切，达成双方都能够接受的方案。这符合双方利益，对世界经济也是有利的。

至于磋商文本中涉及到的一些具体领域和环节的具体问题，我们注意到美方时不时会有一些评论，建议你向中国主管部门去了解。

问：美国务卿蓬佩奥称，中国近年显著扩大了核项目规模，有必要将其纳入《美俄关于进一步削减和限制进攻性战略武器措施的条约》（新START条约）。该条约是美俄在2010年签订的，将于2021年到期。中方对蓬佩奥言论有何评论？是否愿与美俄谈新START条约？

答：《美俄关于进一步削减和限制进攻性战略武器措施的条约》、也就是大家所知道的新START条约作为美俄间的重要双边核裁军安排，延期问题已备受国际社会广泛关注，这个问题牵动美俄战略安全关系，事关全球战略稳定。中方希望条约顺利延期，从而有助于促进国际和平与安全。

中国始终奉行不首先使用核武器政策，一贯主张全面禁止和彻底销毁核武器，我们将继续把自身核力量维持在国家安全需要的最低水平。中国的核政策保持高度稳定和透明，这本身就是对国际核裁军事业的重要贡献。美俄作为拥有最大核武库的国家，有义务按照国际社会的共识、包括联大决议等联合国文件要求，切实履行核裁军特殊、优先责任，继续以可核查、不可逆和有法律约束力的方式，进一步大幅削减核武器，这有助于为最终实现全面彻底核裁军创造条件。

问：荷兰某财经媒体报道称，荷兰半导体业ASML公司的中方高管窃取该公司商业机密，造成公司巨额损失，并称这些技术被泄露给了中国政府。中方是否得知此事？对此有何评论？

答：我们注意到有关报道，但不了解你提到的具体情况。实际上，中国和荷兰在科技领域一直保持着良好的合作。我们多次重申，中国政府高度重视知识产权保护。我们一向要求海外的中国公民和企业遵守驻在国法律。

至于中国自身，中国的科技发展一不靠偷，二不靠抢，是中国人民用自己的智慧和汗水，辛勤奋斗出来的。

问：据报道，目前中日韩自贸区第15轮谈判正在东京举行。你对当前中日韩合作有何评价？

答：中日韩自贸区第15轮谈判于4月9日至12日在东京举行。我们期待谈判顺利推进，取得积极成果，为最终达成一个全面、高水平、互惠的协定奠定良好基础。

去年5月第七次中日韩领导人会议以来，三国合作稳步推进，呈现良好发展势头。中日韩都坚定维护自由贸易，积极推动区域经济一体化。本轮自贸区谈判显示了三国维护多边贸易体系、反对单边主义和保护主义的共同决心。此外，三国信息通讯、环境、运输物流、文化、体育、农业、央行、卫生、知识产权等部长级会议先后召开，进一步规划了具体领域合作。东亚文化之都、公共外交论坛、名记者对话会等重要活动提升了中日韩合作影响力，夯实了民意基础。三国还积极探讨开展“中日韩＋X”合作，从而更好地发挥各自优势，促进地区实现整体可持续发展。

今年是中日韩合作20周年，三国合作面临新的发展机遇。作为主席国，中方愿与日、韩一道，成功举办领导人会议等系列重要会议和活动，在新的历史起点上开启三国合作新篇章，打开东亚合作新局面。

问：关于第五次中日经济高层对话，中方期待在哪些方面取得成果？中方是否会提及中日在5G领域合作以及华为问题？

答：关于新一轮中日经济高层对话，日本媒体已经有些报道，日方也有一些消息。我们也会尽快向大家正式发布消息。这次对话确实很重要，双方都期待着能够加强沟通和协调。

至于你谈到对话会涉及哪些具体领域，请等待对话消息。

你提到5G问题，我们一直强调，在经济全球化大背景下，各国通力合作，取得了包括5G网络建设在内的诸多成果。这些成果应由各方分享。中国有关企业在5G领域取得的成绩是通过市场化运作，在公平竞争基础上，通过自身努力取得的。我们希望，这些企业不应受到歧视。任何国家都应给予各国企业公平、非歧视的待遇。相信这对中国好，对日本好，对任何参与经济全球化并从中获益的经济体也都是有好处的。至于这次中日经济高层对话是否涉及这个领域，我们拭目以待。

问：昨天，联合国安理会就利比亚最近的危机举行了闭门会议。联合国秘书长古特雷斯在会后表示，利比亚急需恢复严肃的政治对话，但在敌对行动完全停止前，该对话无法开启。中方对此持何立场？作为安理会常任理事国，中方是否愿提供协助或倡议以防止事态进一步升级？

答：同国际社会许多成员一样，中方高度关注利比亚局势发展。我们始终认为，利比亚问题必须通过政治途径解决。我们希望利比亚冲突各方着眼国家和人民利益，响应国际社会呼声，尽快停火，缓和紧张局势，回到和平对话与协商解决的轨道上来，在联合国主导下积极推进利比亚问题政治解决进程。中方愿同国际社会一道，继续为利比亚实现长治久安作出我们自己的努力。

问：据澳大利亚媒体报道，近年来中国驻悉尼总领馆多次警告悉尼南部乔治河市议会，要求其禁止“法轮功”媒体赞助当地新年活动。报道认为此事系中方“干涉”澳内政。请问中方对此有何评论？

答：近来个别澳大利亚媒体一直试图编造所谓“中国干涉澳大利亚内政”的故事，但一直苦于拿不出证据，现在不惜连邪教都串通上了。“法轮功”是被中国政府依法公开取缔、早就被广大中国人民唾弃的邪教组织，也是一个反华政治组织，一贯不择手段污蔑抹黑中国。中国驻外使领馆提醒驻在国有关方面认清“法轮功”邪教本质，不要被其误导和利用，这是完全正当合理的行为、同“干涉内政”毫无关系。

澳大利亚有关媒体出于自身见不得人的政治动机，热衷于通过恶毒攻击和抹黑中国来煽动反华情绪、博取眼球，这种拙劣的伎俩不难被识破。我们敦促这些媒体恪守职业道德，对社会负责，不要与“法轮功”这样的邪教沆瀣一气，停止发表欺骗公众的涉华虚假言论。

(责编：谭晓祺(实习生)、徐祥丽)