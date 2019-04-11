IMF货币和资本市场部部门主管：中国政府稳定金融风险举措积极

央视网消息：国际货币基金组织和世界银行2019年春季年会本周在美国首都华盛顿举行。国际货币基金组织货币和资本市场部部门主管托比亚斯·阿德里安在接受央视记者采访时指出，今年以来，全球金融状况缓和，股市上扬，但中期风险上升。中国政府致力于平衡经济增长和消除金融风险，表现令人印象深刻。

国际货币基金组织货币和资本市场部部门主管 托比亚斯·阿德里安：“金融状况是未来金融稳定的一个重要因素，过去三个月金融状况有所缓和，这意味着当前短期风险较去年底有所降低。所以我们不太担心短期，真正担心的是中期，因为在宽松的金融环境中脆弱性可能会不断累积，企业往往会承担更多杠杆和债务。如果受到负面冲击可能付出高昂代价，但这些风险主要是在中期比如未来两到三年。”

记者：“您如何看待中国政府在促进经济增长和消除金融风险之间取得平衡的努力？”

国际货币基金组织货币和资本市场部部门主管 托比亚斯·阿德里安：“中国的表现令人印象深刻，中国成功地维持了相对较高的经济增长率，这得益于货币政策和财政政策的放松。中国监管机构意识到，过去10年影子银行体系和中小银行的风险有所上升。过去两年他们采取了积极措施，去杠杆化了该体系的一部分，中国的整体杠杆率已经稳定下来，金融体系的部分杠杆率正在下降，从金融稳定的角度来看这是非常好的。”

记者：“彭博巴克莱全球综合指数最近纳入人民币计价债券，这将如何帮助中国金融业融入全球经济。”

国际货币基金组织货币和资本市场部部门主管 托比亚斯·阿德里安：“这对中国是一个非常积极的举动，因为它吸引外国资本。事实上，我们在过去3至6个月里看到全球投资者大量涌入中国债券市场。我预计这种情况将在未来数月乃至数年内持续，这对中国获得国际投资和国际流动性非常有利，这将有助于产生二级市场的流动性和交易量。我预计它会上升，中国企业融资也会更容易，这是非常积极的发展。”

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