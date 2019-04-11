专访IMF财政事务部主任：中国积极运用财政政策助经济转型

央视网消息：国际货币基金组织和世界银行2019年春季年会期间，国际货币基金组织财政事务部主任维托尔·加斯帕尔接受了央视记者独家专访。加斯帕尔称，2018年底以来，世界经济明显放缓，世界各国应重建财政缓冲，为经济衰退做准备。他还表示，当前中国积极运用财政政策助力经济转型是合理的，国际货币基金组织将帮助经济平稳过度。

国际货币基金组织财政事务部主任加斯帕尔说，正如你所说，自2018年底以来，世界经济明显放缓，这一趋势在2019年初仍在继续，我们预测从2019年下半年开始会出现经济复苏，2020年复苏将持续对大多数国家而言，我们建议重建财政缓冲以便为下一次经济衰退或金融危机做准备。

央视记者曹卿云说，中国今年早些时候宣布2019年的预算赤字目标为GDP的2.8%，而去年的目标是2.6%，在推进结构性改革和扩大开放的同时，中国是否有足够的空间稳定经济增长？

国际货币基金组织财政事务部主任加斯帕尔说，我们确实认为中国积极运用财政政策助力经济转型是合理的未来新的模式更重质而不是量，这也正是中国政府所强调的，财政政策也可以成为转型的润滑剂，让中国人和中国企业更容易适应不断变化的环境。

央视记者曹卿云说，中国还宣布大幅减税降费近2万亿元人民币，以缓冲经济放缓带来的冲击，你对这些财政政策有何评论？

国际货币基金组织财政事务部主任加斯帕尔说，我们非常支持重视消费，目前重视消费比强调投资更为恰当，同时我们认为，在税收方面还有更多工作要做，最终中国应该过渡到一个累进程度更高的税收制度，从这个角度而言个人所得税的重要性应该得到加强。在支出方面，中国应将医疗、教育甚至是加大对国内最弱势家庭的转移支付作为优先事项。

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