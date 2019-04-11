丹麦女王为哥本哈根动物园熊猫馆揭幕

人民网哥本哈根4月10日电 4月10日下午，哥本哈根动物园熊猫馆揭幕仪式正式举行。中国大熊猫“星二”（雄性）和“毛笋”（雌性）正式落户哥本哈根，并将开始15年的旅丹生活。丹麦女王玛格丽特二世亲自为哥本哈根动物园熊猫馆揭幕。丹麦文化大臣梅特·博克、中国驻丹麦王国大使邓英、中国林草局谭光明司长以及来自丹麦的各界代表出席了活动。熊猫馆将于11日起正式对公众开放。

丹麦女王玛格丽特 潘国梁摄

丹麦女王玛格丽特在开场致辞中说，“星二”“毛二”的到来非常鼓舞人心，因为它展现出中丹两国在科学研究以及合作上的乐观趋势，“来自中国的熊猫可以发挥很多积极作用”。

邓英大使表示，两只熊猫作为中丹友谊的象征来到丹麦，是中丹两国不断努力的结果。她相信未来中丹关系与国际合作将在熊猫们的见证下全面发展，再创佳绩。

邓英大使发言 潘国梁摄

出席活动的各界代表 潘国梁摄

据悉，熊猫馆由丹麦著名建筑师Bjarke设计，灵感来自中国文化的“阴阳”哲学，整个建筑分为“阴”和“阳”两部分，占地2440平方米，其中1190平方米的空间是熊猫们“卧室”，5岁的“毛笋”和6岁的“星二”既拥有各自的独立空间，也享有浪漫的情侣世界。馆内地势高低起伏，遍植绿植，模拟熊猫的自然生活环境，以便其尽快适应丹麦生活。由于大熊猫每天需40公斤左右的竹子作为口粮，哥本哈根动物园特还在在Vordingborg开辟了一片竹林，每周采摘两到三次，并在熊猫馆旁建立了储粮室，以此保证两只熊猫的日常粮食供应。园内所有的相关设施由16家赞助商分别资助一千万丹麦克朗，共耗费近1.6亿丹麦克朗完成。

熊猫馆内绿植与大熊猫“毛笋” 潘国梁摄

当天，成都大熊猫繁育研究基地主任张志和与哥本哈根动物园首席执行官约恩·尼尔森交接了旅丹大熊猫档案，中丹大熊猫保护研究合作项目正式启动。成都熊猫基地张志和主任在采访中讲到，熊猫作为中国的国宝，每到一处都为大家带来快乐。我们始终坚持熊猫文化，大家共享。此次大熊猫到达丹麦，为促进中丹人民友谊起到了积极的作用，构筑了沟通的桥梁。更为重要的是，大熊猫的到来给了哥本哈根动物园深入研究大熊猫的珍贵机会。在过去几年里，该动物园积极与成都熊猫基地开展合作，共同为保护大熊猫作出了重要贡献，希望未来这一领域能成为中丹跨文化交流合作的典范之一。

作为来自中国的“明星”，几十年来大熊猫在丹麦一直人气很高。现场嘉宾与媒体无不例外被两只萌宝迷住。开幕式后，丹麦女王携贵宾绕场参观熊猫馆，“星二”活泼灵动，悠闲的四处转悠，“毛笋”则乖巧安静的躺在一边，憨态可掬的神情引得各家媒体争相拍照。（周明月）

大熊猫“星二”潘国梁摄大熊猫“星二” 潘国梁摄

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