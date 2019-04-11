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潜水员探险最大天然洞穴越南韩松洞 发现新海底通道

2019年04月11日15:11  来源：中国新闻网
 

据新加坡《联合早报》11日报道，越南韩松洞(Son Doong)是目前人类发现的最大天然洞穴。近日，三名潜水员潜入水下77米的地方，发现一条深邃的海底水道，并大胆推测，这条通道很可能连接另一个巨型洞穴。

曾参与去年泰国少年足球队营救任务的三名英国洞穴研究学会潜水员10日在越南河内举行发布会，讲述三人在韩松洞潜水的经历。

据报道，三名潜水员携带氧气瓶潜入水下77米的地方，由于设备有限，他们无法继续下潜，但发现在洞穴水面下60米深处还隐藏着一个暗河系统，估计深度可能达到120米，而且通过水下隧道，有机会抵达另一个大型洞穴，意味着这个洞窟可能比过去想像的还要大。

探险队在记者会中表示，洞穴水面底下还有另一个世界，可能隐藏更多无法想像的东西，预计明年将继续下潜勘探。

韩松洞位于越南风牙者榜国家公园，1991年首次由当地居民发现洞口，但直到2009年才被越南和英国的洞穴考察小组宣布正式发现，并称这个洞穴是有史以来人类发现的最大天然洞穴，可以将整个纽约市容纳在内。当时估计洞穴全长近5千米，最高处约200米，宽150米，大约在200万至500万年前形成。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)
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