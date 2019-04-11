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瑞典中国商会助推中瑞双边经贸合作

2019年04月11日15:08  来源：新华网
 

瑞典中国商会10日在瑞典首都斯德哥尔摩召开2019年年会，探讨如何深化中国和瑞典两国经贸合作。

中国驻瑞典大使桂从友、瑞典贸易投资委员会会长于尔娃·贝里以及数十名中瑞企业代表参加了当天的会议。

桂从友表示，过去30余年来，中国在瑞典企业已成为双边经贸等领域务实合作的中坚力量。随着中国人民生活水平不断提高，中国消费者对高品质的瑞典产品需求越来越大。他希望中瑞企业进一步深化合作，为扩大、深化双边经贸投资等务实合作作出更大贡献。

贝里表示，近年来，她每次到访中国都对中国的创新印象深刻。她说，很多中国企业都极具创新性，很多在瑞典投资的中国企业都注重创新及可持续发展，“这让我对未来充满希望”。

瑞典中国商会于2016年12月成立，致力于为在瑞中企提供更好平台和更多服务，并推动会员企业加强与瑞典相关企业与机构的合作。（记者和苗）

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)
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