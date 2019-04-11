驻印度使馆举办新版馆刊《中国新闻》发行仪式暨读者见面会

人民网新德里4月11日电 （记者 苑基荣）4月10日，中国驻印度使馆举办新版馆刊《中国新闻》发行仪式暨读者见面会，邀请全印各地的馆刊忠实读者和印智库、媒体、高校、印中友协等各界人士、多国驻印使节共120余人参加。

来宾首先观看了馆刊介绍短片。短片回顾馆刊自上世纪60年代创刊以来的制作发行历史，见证馆刊从周刊到月刊、从黑白到彩页印刷不断自我革新的进程，介绍馆刊今年全面改版升级后更加精美的版面设计和丰富详实的内容。之后，罗大使夫妇、李碧建公使、印度工业联合会印中论坛主席塔伦·维杰、印学界泰斗钱德拉教授、印前文化关系委员会主任卡托大使、馆刊合作伙伴TGII媒体公司负责人昌德、馆刊前印籍编辑那拉扬那共同为新版馆刊举行了发行仪式。

罗大使致辞表示，尽管当前网络信息量爆炸式增长，新媒体逐渐成为发展潮流，但发展传统纸媒仍具有重要意义。馆刊走过了半个多世纪的发展历程，作为中国使馆具有权威性的官方刊物，见证了中国发展进步和中印关系波折起伏，在不同历史时期发挥了独特作用，已成为印度人民了解中国和中印关系的重要窗口和平台，作为中印友谊与合作的象征载入史册。中印领导人武汉会晤后两国关系步入发展快车道，相信改版后的馆刊在新的形势下将跟上时代发展步伐，为把两国领导人共识传递到民间、促进中印友好关系做出新的贡献。下一步，驻印度使馆将继续改革创新，成立馆刊读者俱乐部和咨询委员会博采众长，不断改进馆刊内容和形式，丰富中国旅游、留学、经商等各类信息，加强同印方编辑和发行团队合作，不断增强馆刊的可读性、趣味性和影响力。今年是新中国成立70周年，也是中印建交69周年。我们希望与印各界朋友一道，在中印两大古老文明间搭建信息桥梁，将中印友谊提升至新的境界。

此次活动特别邀请了曾经在使馆工作38年的退休雇员那拉扬那，请他分享在使馆工作期间所经历的馆刊变迁故事。那拉扬表示使馆就是他第二个家，这里留下了他工作足迹和美好回忆。1966年他开始在使馆工作那年，使馆从印度门附近搬到了现址。几十年间，中印关系历经了曲折发展，中国面貌更是发生了翻天覆地的变化。多年来，使馆馆刊全面介绍中国和中印关系发展，日益受到印度读者的欢迎。当前中国已成为世界第二大经济体，这不仅归功于中国政府的正确决策和中国人民的努力奋斗，更归功于中国共产党的坚强领导。他祝愿馆刊取得新的成绩，祝愿印中友谊地久天长。

与会各界人士对新版馆刊发行予以高度评价并提出了改进意见建议。塔伦·维杰认为，当前印中在媒体、旅游、留学等各领域交流合作日益深厚，新版馆刊顺应时代发展潮流和形势变化需求，有助于帮助印度民众全方位、多角度了解中国和印中关系。

钱德拉教授衷心祝贺馆刊改版取得成功，表示新版馆刊展示了中国发展进步的积极形象和印中关系友谊之美。卡托积极评价馆刊改版重要意义，希望新版馆刊面向印不同群体和对象进一步增强针对性和互动性，更好搭建印中友谊之桥。

昌德表示馆刊对推动印中关系发展具有重要作用，他将继续协助使馆做好编辑发行工作，更多展示印中两国人民的梦想和友好交往的故事。德里印中友协秘书长阿尼尔、卡纳塔克邦印中友协秘书长巴斯卡兰、印针灸学协会秘书长辛格等印方友人纷纷表示，印中建交以来两国关系跌宕起伏，但彼此合作与友谊不断深化，新版馆刊有助于培养印新一代年轻人对印中关系的兴趣，增进两国人民相互理解，推动印中关系不断向前发展。

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)