硅谷10岁女孩推出全球首款AI编程桌游 收入超20万美元

人民网讯 据美国媒体报道，硅谷一位10岁的天才女孩萨马利·梅塔从6岁开始编程，她开发了两款新的棋盘游戏来教其他孩子编程。萨马利希望其他孩子，尤其是女孩，也能对科技感兴趣。

“编程兔子”和“编程桌游”创始人萨马利·梅塔说：“‘编程兔子’将教你所有在计算机编程中需要的概念，从最基本的排序、条件和纠错到更高级的计算机编程概念。而‘编程桌游’是第一款人工智能棋盘游戏。”

萨马利出生在科技氛围浓厚的家庭中。她的父亲在英特尔从事人工智能工作，在萨马利6岁时就引导她对编程产生兴趣。萨马利的母亲莫妮卡·梅塔说：“我觉得这个孩子充满了激情和热情，她想要做出改变，这是她发自内心的。”

萨马利特别希望能激励其他女孩。她说：“我认为在计算机科学和技术领域，女生的比例偏低。”她曾在当地图书馆、谷歌、微软和英特尔为孩子们举办过编码研讨会。萨马利的雄心壮志甚至让她实现了与马克·扎克伯格面对面。当时她采用了一种只有孩子才能实现的策略。她说：“我们去他家玩的时候，他正在分发万圣节糖果。于是，我们聊了一会儿。”

萨马利的棋类游戏已经从全球获得了超过20万美元的收入。她还启动了一个名为“女孩去编程”(girls U Code)的女孩项目。当问到接下来她会做什么时，萨马利说：“我喜欢编程，我喜欢人工智能，我想用科技为他人做好事。”（老任）

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)