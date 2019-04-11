波音市值暴跌340亿美元 又遭股东集体起诉

人民网讯 据路透社报道，波音股东4月9日在芝加哥联邦法院提出集体诉讼，要求波音对涉嫌证券欺诈进行赔偿。起诉书称，“波音极力将‘盈利’和‘增长’置于飞机安全和诚信之上”，急于“把737 MAX推向市场以和空客竞争”，同时略去了飞机“额外”或“可选”的功能，而这些功能正是旨在防止埃航和印尼狮航空难发生的关键。

波音股东对公司提出集体起诉，他们认为，波音隐瞒了737 MAX机型的安全缺陷。

在埃塞俄比亚航空737 MAX客机坠毁后的两周内，波音的市值下跌了340亿美元。目前，这项来自投资者的集体诉讼在芝加哥联邦法院受理，股东们正在寻求对波音公司涉嫌欺诈行为所带来的损失，要求予以赔偿。

波音首席执行官丹尼斯·米伦伯格和首席财务官格雷戈里·史密斯均出现在被告名单之中。波音公司发言人查尔斯·比克斯暂未予以回应。（老任）

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