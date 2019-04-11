第五届国际北极论坛勾画地区发展新蓝图

第五届“北极-对话区域”国际北极论坛10日在俄罗斯圣彼得堡落下帷幕。各国代表通过多种互动形式就北极地区发展问题集思广益、畅所欲言，还签署了数十份协议。

第五届“北极-对话区域”国际北极论坛9日开幕。在为期两天的论坛期间，与会者围绕“近岸水域”“开放大洋”“稳步发展”三大主题，就北极地区国际形势、北方海路开发、北极油气及矿产资源开发、俄在北极的国家项目实施、北极科研、北极大陆架开发、北极船舶制造、北极地区数字化和通信技术发展等问题举行了数十场分组讨论。

论坛开幕当天还举办了由多个北极国家领导人出席的全体会议。俄罗斯总统普京在会上就俄北极地区发展战略、北极地区国际关系等问题阐述了看法。此外，双边会晤、早餐会等工作机制也为各国代表提供了更为方便的互动机会。

俄副总理兼总统驻远东联邦区全权代表特鲁特涅夫10日在论坛总结新闻发布会上说，俄政府的主要任务是在北极等地支持投资项目和经济发展。俄领导人已要求政府加快立法研究，以确保以优惠条件吸引资金进入北极。

特鲁特涅夫表示，3000多名各国代表参加了此次论坛。论坛期间签署了总价值近700亿卢布（约合70亿元人民币）的30项协议，其中不包括为保守商业秘密而未公开金额的协议和将于当天晚些时候签署的约20份协议。

“北极-对话区域”国际北极论坛的宗旨是联合有关国际组织、有关国家政府部门和科研、商业机构，加强国际合作以确保实现北极地区的社会和经济稳步发展、提高北极地区居民生活水平并保护北极的生态环境。首届论坛于2010年在莫斯科举办。（记者刘洋 鲁金博）

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