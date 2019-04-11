劳尔·卡斯特罗说古巴不畏惧美国威胁

古巴共产党中央委员会第一书记劳尔·卡斯特罗10日说，美国持续破坏古美双边关系，威胁拉美和加勒比地区和平，但古巴不畏惧美国侵略行为，不会放弃任何原则。

劳尔·卡斯特罗在当天举行的古巴第九届全国人民政权代表大会第二次特别会议上发表讲话说，美国行事越来越具侵略性，不断破坏双边关系。古方已通过外交手段和公开渠道告知美国政府，古巴不畏惧美国威胁，将坚定走社会主义道路，不受外国干涉捍卫国家未来、维护和平事业。

劳尔·卡斯特罗说，由于美国政府近期对古巴采取的经济、政治行动和其他外部因素，古巴目前面临复杂经济形势。他要求古巴人民加倍努力增加国内生产、尤其是粮食生产，并做好准备“面对未来几个月内可能恶化的形势”。

1959年1月1日，古巴革命取得胜利，美国政府随即对古巴采取敌视政策。1961年，美古断绝外交关系。次年，时任美国总统肯尼迪签署法令，对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。2014年末，古美两国启动关系正常化进程，并于2015年7月正式恢复外交关系。但自特朗普2017年1月就任美国总统以来，美方宣布收紧对古政策。近期美国以启动“赫尔姆斯-伯顿法”第三条、缩短对古旅游签证有效期等政策进一步加强对古封锁，遭到古方多次强烈谴责。（记者朱婉君）

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