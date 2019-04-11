利比亚“国民军”说击落民族团结政府一架军机

的黎波里消息：利比亚“国民军”10日宣布击落一架利比亚民族团结政府的军用飞机。

“国民军”在其社交媒体账号上发文称，这架飞机从米苏拉塔军事基地飞往首都的黎波里，将会对当地平民造成威胁。但“国民军”没有透露击落飞机的具体方式及地点。

近日，利比亚武装冲突加剧。“国民军”本月4日起对的黎波里发起军事行动，与控制该市的民族团结政府军队发生交战。据利比亚民族团结政府卫生部门消息，战事已导致数十人死亡，2800多人被迫从交战区域撤离。

2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚局势陷入动荡。目前两大势力割据对峙，许多地区处于无政府状态。利比亚民族团结政府与支持它的武装力量控制着西部部分地区；国民代表大会则在东部城市图卜鲁格另建政府，与哈夫塔尔领导的“国民军”联盟控制着东部和中部地区、南部主要城市及部分西部城市。 （记者黄灵）

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